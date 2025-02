Inwestorzy liczą na to, że przyszły rząd Merza da impuls rozwojowy

Rynek oczekuje więc od nowego rządu niemieckiego czegoś, co będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Nadzieja, że to się uda, przyczyniła się jednak do tego, że DAX zyskał od początku roku prawie 13 proc., a od listopada zeszłego roku (czyli rozpadu koalicji rządowej SDP–Zielonych–FDP) wzrósł o 18 proc.

Czytaj więcej Forex Euro wygranym wyborów, ale w długim terminie liczy się co innego Para EUR/USD poniedziałek przywitała wzrostami i atakiem na kluczowy opór techniczny. Pomogły w tym wyniki wyborów do niemieckiego parlamentu. Eksperci spodziewają się jednak, że szybko zejdą one na dalszy plan.

Czas stagnacji

Zachowanie indeksu DAX mocno kontrastowało w ostatnich kwartałach z kondycją gospodarki niemieckiej, która od końcówki 2022 r. balansuje na krawędzi recesji. Czwarty kwartał 2024 .r. przyniósł spadek PKB o 0,2 proc kw./kw., a zebrane przez agencję Bloomberga prognozy dla PKB na pierwszy kwartał 2025 r. wahają się od spadku o 0,1 proc. do zwyżki o 0,3 proc. Produkcja przemysłowa w Niemczech nieprzerwanie spada, licząc rok do roku, od połowy 2023 r. Słaby okazał się najnowszy odczyt indeksu klimatu biznesowego Ifo. W lutym pozostał on na poziomie 85,2 pkt (indeks oceniający obecną sytuację gospodarczą spadł do 85 pkt, ale wskaźnik oczekiwań co do gospodarki w przyszłości lekko wzrósł do 85,4 pkt).

– Gospodarka niemiecka czeka na to, jak się sprawy rozwiną – twierdzi Clemens Fuest, przewodniczący Instytutu Ifo.

– Problemy gospodarcze trapiące Niemcy powinny być już od dawna znane. W krótkim terminie możliwe podwyżki amerykańskich cel oraz wyższe ceny energii powinny wciąż ciążyć na aktywności ekonomicznej. Jednocześnie napięcia geopolityczne oraz zmienione stanowisko amerykańskiej administracji w kwestii obrony i bezpieczeństwa Europy powinny źle wpływać na wydatki konsumentów. To dlatego oczy wszystkich będą zwrócone na nadchodzące rozmowy koalicyjne. Będzie nadzieja na jakiś przełom oraz na przynajmniej poprawę nastrojów – prognozuje Carsten Brzeski, szef działu analiz makroekonomicznych ING.