Możliwość pokoju w Ukrainie podekscytowała inwestorów

Dodał: „Stany Zjednoczone nie wierzą, że członkostwo Ukrainy w NATO jest realistycznym wynikiem wynegocjowanego porozumienia”. Jednak sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey nalegał, aby Ukraina w końcu uzyskała pozwolenie na przyłączenie się do NATO. Powiedział: „Zawsze byliśmy pewni, że należne miejsce Ukrainy jest w NATO.”

Czytaj więcej Parkiet TV Dariusz Szymczycha: Wojna ucina głowę oligarchom Wojna ucina głowę oligarchom, a system oligarchiczny był podstawą systemu korupcyjnego – mówi Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w rozmowie o tym, jak radzi sobie ukraiński biznes w czasach wojny.

Odbudowa zniszczonej wojną Ukrainy będzie kosztowna

Ministerstwo Gospodarki Ukrainy wraz z Kijowską Szkołą Ekonomiczną oszacowało, że według stanu na marzec 2024 r. zarówno straty bezpośrednie, jak i pośrednie, takie jak spadek PKB, zaprzestanie inwestycji i odpływ siły roboczej, kosztowały Ukrainę od 543 do 600 miliardów dolarów. Odbudowa Ukrainy zajmie lata i będzie ogromnym przedsięwzięciem dla Ukraińców, a także ich partnerów. Kijów już teraz otrzymuje znaczące wsparcie gospodarcze od zachodnich sojuszników, a jego budżet jest w dużym stopniu uzależniony od tej pomocy. Według stanu na wrzesień 2024 r. UE przekazała Ukrainie 133 mld dolarów pomocy finansowej, wojskowej, humanitarnej i uchodźczej, zobowiązując się do 54 mld dolarów do 2027 r. Dodatkowo G7 we współpracy z UE zgodziła się przeznaczyć około 50 mld dolarów, które zostaną obsłużone i pokryte z przyszłych strumieni dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów.

W grudniu Europejski Bank Inwestycyjny poinformował o przeznaczeniu 55 mln euro na odbudowę Ukrainy. Dofinansowanie umożliwi społecznościom ukraińskim kontynuację realizacji 151 podprojektów w roku 2025 i później, skupiających się na szkołach, przedszkolach, szpitalach, mieszkalnictwie socjalnym, systemach ciepłowniczych i wodociągowych oraz innej infrastrukturze społecznej. Finansowanie, objęte gwarancją Unii Europejskiej, przeznaczone jest na Program Odbudowy Ukrainy EBI.