Ograniczenie eksportu do Kirgistanu: Polska przoduje tam, gdzie inni zawodzą

Ale na początku wojny było inaczej. Eksport Polski do Kirgistanu wzrósł ponad 18-krotnie w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Kraj środkowoazjatycki postrzegany jest jako droga dotarcia do Rosji z ominięciem sankcji nałożonych na bezpośredni eksport do Moskwy. Inne kraje zachodnie również odnotowały wzrost eksportu do Kirgistanu, ale jeden z ekonomistów zauważa, że ​​największy jest w przypadku Polski i Niemiec.

W lutym 2022 r., miesiącu, w którym Rosja najechała Ukrainę, Polska wyeksportowała do Kirgistanu towary o wartości 10,19 mln zł – wynika z danych GUS. Do listopada 2023 r. kwota ta osiągnęła 186,9 mln zł, co oznacza wzrost o 1733 proc. w tym okresie. W tym czasie 7-milionowy kraj Kirgistan przeskoczył ze 119. na 49. miejsce wśród kierunków eksportu Polski. Eksportowane towary to głównie samochody, zmywarki i kopiarki.

Udział Kirgistanu w całości polskiego eksportu pozostaje niewielki i wynosi 0,14%. Jednak jego wzrost z 0,01% w ciągu zaledwie 22 miesięcy zwrócił uwagę ekspertów, którzy postrzegają to jako dowód na obchodzenie przez przedsiębiorców sankcji nałożonych na Rosję za agresję na Ukrainę.