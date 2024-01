https://pbs.twimg.com/media/GD4mdujWwAAdbCu?format=png&name=small

W związku z kontynuacją sankcji na Moskwę, uwagę zwraca rosnący w ciągu ostatnich 10 miesięcy eksport do sąsiadów Rosji. Zgodnie z kirgiskimi danymi dotyczącymi importu z Niemiec, mniej więcej połowa niemieckiego eksportu do Kirgistanu nigdy nie trafia do Biszkeku. Zatem Kirgistan jest tym, co jest zapisane na fakturze. Rzeczy nigdy tam nie trafiają. Niemiecki eksport do Kazachstanu gwałtownie wzrósł w październiku i powrócił do swoich najwyższych poziomów zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę. Niemiecki eksport gwałtownie wzrósł od marca 2022 r., co pozwala przypuszczać, że towary te kierowane są do Rosji, a Kazachstan jest jedynie pośrednikiem. A w listopadzie 2023 r. eksport niemal powrócił do rekordowego poziomu z połowy ubiegłego roku.

UE nałożyła dotychczas 12 pakietów sankcji na Rosję w związku z wojną. Na Rosję nakłada się szeroki wachlarz ograniczeń, w tym na handel, finanse, energię, ropę, węgiel, przemysł, technologię, transport, towary podwójnego zastosowania i towary luksusowe oraz złoto. Najnowszy, 12 pakiet to zamrożenie aktywów ponad 140 dodatkowych osób i podmiotów. – Chodzi o podmioty rosyjskiego wojska i obrony, w tym przedsiębiorstwa sektora wojskowego i prywatne firmy wojskowe. Ponadto pakiet zaostrza stosowanie pułapu cen ropy naftowej poprzez ściślejsze monitorowanie, w jaki sposób zbiornikowce mogą być wykorzystywane do obchodzenia pułapu. Obejmuje on również ostrzejsze obowiązki w zakresie śledzenia aktywów i surowe środki wobec przedsiębiorstw z państw trzecich, które obchodzą sankcje – informowała w grudniu Komisja Europejska.