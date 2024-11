Nowa gwiazda sztucznej inteligencji: Siemens Energy

Przestrzegł jednak, że „jeszcze nie zakończyliśmy pracy nad kwestiami jakości. Jesteśmy świadomi, że będzie to wymagało dużo ciężkiej pracy”.

Siemens Energy podnosi średnioterminowe perspektywy

Akcje spółki wzrosły na początku środowych notowań aż o 20 proc., ale w ciągu dnia spadły, po czym wzrosły, by zamknąć się we Frankfurcie o prawie 19 proc. wyżej. Spółka wydzielona z konglomeratu Siemensa w 2020 r. podniosła swoje średnioterminowe perspektywy, podnosząc docelową marżę zysku na rok finansowy 2028 z minimum 8 proc. do między 10 a 12 proc. Na lepsze wyniki w 2024 r. złożyły się rosnące zamówienia na turbiny gazowe, transformatory mocy i technologie pomagające przedsiębiorstwom w dekarbonizacji.

Dział turbin wiatrowych odnotował stratę w wysokości 472 mln euro, co stanowi poprawę w porównaniu ze stratą w wysokości 670 mln euro w roku poprzednim. Firma stwierdziła, że ​​liczba ta częściowo odzwierciedla wyższe koszty projektu „ze względu na znane problemy z jakością”.

Trump zagraża morskiej energetyce wiatrowej

Bruch starał się zminimalizować ryzyko dla biznesu związane z reelekcją Donalda Trumpa w USA, który wcześniej zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany, zakończy działalność z morską energetyką wiatrową „pierwszego dnia”.

W zeszłym roku Siemens Energy zainwestował 500 mln dolarów w zakłady produkcyjne w USA. Bruch powiedział, że będące już w budowie amerykańskie projekty morskiej energetyki wiatrowej prawdopodobnie pozostaną bezpieczne, podkreślając, że Stany Zjednoczone nie są rynkiem kluczowym.