Legenda funduszy hedgingowych kupuje "wszystko" związane z Chinami

Prezydent Chin Xi Jinping poprowadził w czwartek spotkanie Biura Politycznego, drugiego co do wielkości kręgu władzy w rządzącej Komunistycznej Partii Chin. Przywódcy wezwali do wzmocnienia wsparcia polityki fiskalnej i pieniężnej. Wezwali także do „zatrzymania” kryzysu na rynku nieruchomości i pobudzenia jego „stabilnego ożywienia”.

Ludowy Bank Chin ogłosił we wtorek szereg obniżek stóp procentowych i zapowiedział między innymi przedłużenie istniejącego wsparcia dla rynku nieruchomości o dwa lata.

We wtorek gubernator Ludowego Banku Chin Pan Gongsheng ogłosił zestaw środków wsparcia w obliczu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Oznajmił, że w najbliższej przyszłości Pekin obniży ilość gotówki, którą banki muszą mieć pod ręką, znaną jako współczynnik rezerw obowiązkowych (RRR), o 50 punktów bazowych. Pan powiedział także, że LBCh obniży 7-dniową stopę repo o 0,2 punktu procentowego i zasygnalizował, że może nastąpić obniżka podstawowej stopy procentowej kredytów o 0,2–0,25 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chiny: Bank centralny mocno stymuluje gospodarkę Chiński bank centralny ogłosił luzowanie polityki pieniężnej, większe niż się spodziewali tego inwestorzy. Będzie on też mocniej wspierał rynek nieruchomości oraz giełdę. Wszystko to ma pomóc gospodarce Chin osiągnąć tegoroczny cel wzrostu.

Tepper zapowiada kolejne chińskie inwestycje

Fundusz ETF o dużej kapitalizacji iShares China zyskała ponad 6 proc. po komentarzach Teppera, przedłużając zyski ze zwycięskiej sesji dla akcji spółek z Chin i Hongkongu.

Tepper zauważył również, że rynek chiński jest tańszy niż akcje amerykańskie. – Siedzimy tam z pojedynczymi wielokrotnymi wskaźnikami P/E i dwucyfrowymi stopami wzrostu dla dużych akcji, którymi handlujemy tutaj – powiedział Tepper. – To trochę jak ponad 20 na S&P”.