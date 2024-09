Jaki nowy zasiłek wprowadza rząd chiński?

Władze Chin próbują pobudzić gospodarkę na różne sposoby. Wpisuje się w to zapowiedź wypłacenia jednorazowego, specjalnego zasiłku dla „najbiedniejszych”. Chińskie Ministerstwo Spraw Społecznych ogłosiło, że zostanie on wypłacony z okazji „75-lecia nowych Chin”, czyli święta narodowego zaczynającego się 1 października (upamiętniającego proklamację w 1949 r. Chińskiej Republiki Ludowej). Wysokość tego jednorazowego zasiłku nie została jeszcze ogłoszona, ale prawdopodobnie będzie on miał różną wielkość dla różnych kategorii beneficjentów.

- Przewodniczący Xi Jinping i Komunistyczna Partia Chin są mocno skupione na dawaniu wsparcia Chińczykom o niskich i średnich dochodach, w ramach dążenia do „wspólnego dobrobytu”. Xi koncentruje się na budowaniu równości w biedniejszych regionach – twierdzi Shaun Rein, założyciel firmy badawczej China Market Research Group.