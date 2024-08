Zatrudnienie w USA spadło najbardziej od 2009 roku

Prawie połowa rewizji w dół dotyczyła usług profesjonalnych i biznesowych

Niżej wypadły także inne branże, m.in. rekreacja i hotelarstwo, produkcja i handel detaliczny.

BLS sporządza każdy miesięczny raport o zatrudnieniu na podstawie dwóch ankiet. Środowe zmiany dotyczą płac – które są zbierane w drodze badania przedsiębiorstw – i nie wpływają na stopę bezrobocia, która wynika z badania gospodarstw domowych.

Raz do roku BLS porównuje poziom płac w marcu z dokładniejszym, ale mniej aktualnym źródłem danych zwanym Kwartalnym Spisem Powszechnym Zatrudnienia i Płac, które opiera się na stanowych rejestrach podatkowych na temat ubezpieczenia od bezrobocia i obejmuje prawie wszystkie miejsca pracy w USA.

W środę opublikowano również dane QCEW, które wykazały wzrost zatrudnienia o 1,3 proc. w ciągu roku do marca 2024 r. w porównaniu z rocznym wzrostem o 1,9 proc. mierzonym na podstawie początkowych miesięcznych danych o zatrudnieniu.

Środowe rewizje dotyczą całkowitego poziomu wynagrodzeń w marcu 2024 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Ostateczne liczby, które zostaną opublikowane wraz z raportem o zatrudnieniu za styczeń 2025 r., będą uwzględniać korekty według poszczególnych miesięcy.

Przez większość ostatnich lat wstępne miesięczne dane o płacach były silniejsze od danych QCEW. Niektórzy ekonomiści przypisują to częściowo tzw. modelowi narodzin i śmierci – korekcie, jaką BLS wprowadza do danych w celu uwzględnienia liczby netto otwieranych i zamykanych firm, ale w świecie po pandemii może to nie być możliwe.