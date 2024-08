Amazon goni Walmart przychodami, bije go w e-commerce

Chociaż Amazon i Walmart są bezpośrednimi konkurentami w handlu detalicznym, a obecnie także w handlu elektronicznym, w istocie firmy są dość podobne (zarówno pod względem różnorodności celów, jak i wygody, podczas gdy Amazon ma obsesję na punkcie doświadczenia klienta); w rzeczywistości Amazon to firma z wieloma ruchomymi elementami. Do 2022 r. Amazon miał różne -, takie jak reklamy i AWS.

Amazon wygenerował w 2023 roku ponad pół biliona dolarów przychodów, z czego 231,87 miliarda dolarów ze sklepów internetowych, ponad 140,05 miliarda dolarów z usług sprzedawców zewnętrznych, 90,76 miliarda dolarów z AWS, 46,9 miliarda dolarów z reklam, 40,21 miliarda dolarów z usług subskrypcyjnych, 20,03 miliarda dolarów z sklepach fizycznych i 4,96 miliarda dolarów z innych źródeł.

W szczególności AWS (biznes w chmurze) jest dziś kluczowym elementem modelu biznesowego Amazona i tym, co w największym stopniu przyczynia się do jego rentowności.

Amazon jest podzielony na trzy segmenty zysku operacyjnego: Ameryka Północna, Międzynarodowy i AWS. Najbardziej dochodowym segmentem jest Amazon AWS, który w 2022 r. osiągnął prawie 23 miliardy dolarów zysku operacyjnego. Zarówno segment północnoamerykański, jak i międzynarodowy odnotowały ujemne straty operacyjne, odpowiednio 2 miliardy dolarów i 7,74 miliarda dolarów strat operacyjnych w 2022 roku.

Przewaga Amazona w e-commerce

Walmart to największy na świecie sprzedawca detaliczny, osiągający ponad 638 miliardów dolarów przychodów na Statista, a Amazon jest drugą co do wielkości firmę w USA, ze sprzedażą netto w wysokości 554 miliardów dolarów w 2023 roku. Walmart jest wiodącym gigantem handlu detalicznego, ale jego sprzedaż w handlu elektronicznym spada.Amazon jest klasą samą w sobie, jeśli chodzi o sprzedaż e-commerce. Odpowiada za oszałamiające 37,6 proc. całej sprzedaży e-commerce w USA, pozostawiając Walmart na drugim miejscu z zaledwie 6,4 proc., podaje Motley Fool. Ta znacząca luka świadczy o sprawności i zdolności Amazona do wykorzystania rosnącego trendu w handlu elektronicznym, stopniowo zmniejszając przewagę Walmartu w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Walmart nadal koncentruje się na swojej podstawowej działalności. Wygenerował ponad 572 miliardy dolarów przychodów w 2022 roku i ponad 13,6 miliarda dolarów zysku netto w tym samym roku. W porównaniu z ponad 559 miliardami dolarów przychodów w 2021 roku i ponad 13,5 miliardami dolarów zysków netto.