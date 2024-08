Spada rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich

Pogorszenie sytuacji gospodarczej USA

Dane opublikowane w czwartek rano wskazywały na pogorszenie obrazu sytuacji gospodarczej. Liczba nowych bezrobotnych w tygodniu kończącym się 27 lipca wzrosła do 249 000, znacznie powyżej prognozy Dow Jones wynoszącej 235 000. Liczba roszczeń ciągłych również wzrosła do najwyższego poziomu od listopada 2021 r.

Co więcej, indeks przemysłu ISM wyniósł 46,8. To znacznie poniżej szacunków Dow Jones na poziomie 48,9. Odczyt poniżej 50 wskazuje na spadek aktywności gospodarczej w tym sektorze. – Niedobór ISM to najnowszy sygnał ochłodzenia warunków wzrostu krajowego i kolejny sygnał, że Fed powinien był rozpocząć cykl łagodzenia polityki pieniężnej wczoraj, zamiast czekać do września – napisał Adam Crisafulli z Vital Knowledge.

Dobre wiadomości dla obligacji

Ruchy zarówno na rynku akcji, jak i obligacji nastąpiły w następstwie opublikowanych w czwartkowy poranek słabych danych o zatrudnieniu i przemyśle, które sugerowały spowolnienie na amerykańskim rynku pracy. Choć rentowności wzrosły w odpowiedzi na oczekiwania, że ​​Rezerwa Federalna wkrótce obniży stopy procentowe, perspektywa spowolnienia gospodarczego uderzyła w akcje.

– To miecz obosieczny dla akcji i zaskoczył dziś giełdę – powiedział Andy Brenner, dyrektor ds. międzynarodowych instrumentów o stałym dochodzie w NatAlliance Securities. – Złe wiadomości gospodarcze były dobrą wiadomością dla obligacji i złą wiadomością dla akcji.

Posunięcia te wynikały również ze skromnych wyników projektantów chipów Qualcomm i Arm ze środowego wieczoru, mimo że ich zyski w większości spełniły oczekiwania.