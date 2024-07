Cena bitcoina mocno wzrosła po ataku na Donalda Trumpa

To MA jest istotnym poziomem wsparcia dla bitcoina, a jego przekroczenie zazwyczaj sygnalizuje potencjalny trend spadkowy. Jednak bitcoin znalazł silny popyt w znaczącym regionie wsparcia na poziomie 0,5 Fibonacciego (56 tys. dolarów), co spowodowało lekkie bycze odbicie. Cena ponownie wzrosła powyżej 200-dniowej MA, co wskazuje na potencjalną pułapkę na niedźwiedzie.

Ponadto zwyżkowa rozbieżność między ceną a wskaźnikiem RSI dodatkowo sugeruje możliwość zwyżkowego odwrócenia w krótkim okresie. Jeśli bitcoin ustabilizuje się powyżej 200-dniowej MA, może to potwierdzić bycze ożywienie w średnim terminie, a kolejnym celem będzie 100-dniowa średnia krocząca na poziomie 64,6 tys. dolarów.

Rentowność górników pokazuje trendy rynkowe

Dane on-chain podkreślające rentowność górników okazały się cennym narzędziem do przewidywania spadków na rynku podczas bessy i końca okresów korekcji w przypadku hossy. Analiza tych danych może zapewnić wgląd w potencjalne trendy rynkowe, szczególnie w odniesieniu do ruchów cen bitcoina.

Historycznie rzecz biorąc, znaczne spadki rentowności górników podczas cykli byków często poprzedzały znaczny wzrost cen bitcoina. Godne uwagi przypadki tego miały miejsce w:

· 2016: Podczas cyklu byka rentowność górników gwałtownie spadła, co zostało podkreślone przez obszar zaznaczony na czerwono. Po tym spadku bitcoin doświadczył silnego trendu wzrostowego.

· Rok 2020: Zaobserwowano podobny schemat, gdzie po szybkim spadku rentowności górników nastąpił początek silnej hossy dla bitcoina.