Triumfalny powrót Tesli do aktywów funduszy

We wtorek akcje producenta samochodów rosły po raz dziesiąty z rzędu, co stanowi najdłuższą passę od czerwca ubiegłego roku. Rajd nasilił się w tym miesiącu dzięki kwartalnym wynikom, które przekroczyły średnie szacunki analityków.

Wood należy do zagorzałych zwolenników Tesli, a sławę zyskała w szczytowym okresie pandemii dzięki odważnym wezwaniom cenowym do firmy. Traderzy detaliczni podzielili jej poglądy, zwiększając aktywa firmy do ponad 60 miliardów dolarów w szczytowym momencie na początku 2021 roku.

Od tego czasu popyt osłabł. Sześć aktywnie zarządzanych funduszy ETF Ark posiada obecnie aktywa o wartości około 11 miliardów dolarów. W tym roku fundusze odnotowały ogółem odpływ 3,4 miliarda dolarów netto, na co największy wpływ miał odpływ 2 miliardów dolarów z ARKK.

10 proc. i więcej Tesli w portfelu

Mimo to zaufanie Wood do Tesli pozostaje niezachwiane. W czerwcu zaktualizowała swoją prognozę dotyczącą akcji spółki do 2600 dolarów do 2029 roku, przy cenie wynoszącej około 3100 dolarów. We wtorek w Nowym Jorku akcje Tesli kosztowały około 260 dolarów.

Spośród 10 funduszy notowanych na giełdzie, w których Tesla stanowi 10 proc. lub więcej całego portfela, trzy to fundusze Wood’s. Obejmuje to fundusz ARK Next Generation Internet ETF o wartości 1,5 miliarda dolarów oraz fundusz ARK Autonomous Technology & Robotics ETF o wartości 839 milionów dolarów.

Inne obejmują fundusz Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF o wartości 1,5 miliarda dolarów oraz fundusz First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund o wartości 730 milionów dolarów.