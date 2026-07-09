Akcje Kruka jeszcze w pierwszej połowie dnia zyskiwały na wartości około 1 proc. Po godz. 14.00 sytuacja jednak diametralnie się zmieniła. Papiery zjechały ponad 3 proc. pod kreską. Powód? Publikacja wyników operacyjnych za II kwartał.

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Wynika z nich, że Kruk w omawianym okresie miał 1,039 mld zł spłat z portfeli wierzytelności. To o 5 proc. więcej, licząc rok do roku i o 7 proc. więcej, licząc kwartał do kwartału. Odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych w drugim kwartale 2026 roku wyniosły 45 mln zł.

– To był kwartał z solidnymi spłatami przekraczającymi 1 mld zł łącznie. Podobnie jak w pierwszym kwartale większość spłat pochodziła z rynków zagranicznych, a spłaty w Polsce odpowiadały za 40 proc. spłat ogółem. Na każdym z pięciu rynków geograficznych odnotowaliśmy wzrosty rok do roku i to pomimo osłabienia leja rumuńskiego. Łącznie na wszystkich rynkach spłaty były wyższe o 5 proc. od naszych księgowych założeń na ten okres. W Hiszpanii widzimy poprawę spłat w porównaniu do pierwszego kwartału, odnotowując na tym rynku prawie 20 proc. dynamikę wzrostu kwartał do kwartału. Jednocześnie zespoły operacyjne, szczególnie w Polsce, są mocno zaangażowane w kluczowe projekty transformacyjne, w tym budowanie cyfrowego ekosystemu Kruka. Dlatego też pogodzenie bieżących wyników i pracy nad długoterminowym rozwojem uważam za mocną stronę naszej organizacji. – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka.

Kruk z mniejszymi inwestycjami

Grupa Kruk w II kwartale 2026 roku zainwestowała 351 mln zł w portfele wierzytelności o nominale 1,1 mld zł, w porównaniu do 577 mln zł inwestycji w wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł w II kwartale 2025 roku 85 proc. inwestycji dotyczyło zakupu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych.

– W drugim kwartale największe inwestycje zrealizowaliśmy w Polsce. Inwestowaliśmy na każdym z pięciu rynków, powracając również do aktywnego udziału w przetargach w Hiszpanii. Konkurencja pozostaje racjonalna i podtrzymujemy nasze aspiracje inwestycyjne z początku roku. Jak w każdym z lat ubiegłych, spodziewamy się większej podaży wierzytelności i wartości potencjalnych inwestycji w drugiej połowie roku. – podsumował Piotr Krupa.

Pełne dane za II kwartał 2026 zostaną opublikowane 26 sierpnia 2026 roku.