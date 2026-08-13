Po tym, jak w czerwcu akcje Kruka zjechały poniżej 400 zł, byki w końcu wzięły się do roboty. W środę notowania windykatora oscylowały w okolicach 435 zł. Sesja stała pod znakiem wzrostów, a pretekstem do tego ruchu były wstępne wyniki finansowe za II kwartał i tym samym również za I półrocze.

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Oczekiwane wyniki

Kruk szacuje, że w I półroczu miał 555 mln zł zysku netto. To by oznaczało, że w II kwartale firma miała 293 mln zł zysku. Rok do roku oznacza to spadek o około 12 proc. To oczywiście mogłoby sprowokować wyprzedaż akcji, ale rynek też był przygotowany na taką informację. Oczekiwania rynkowe mówiły bowiem o zysku netto w okolicach 270 mln zł.

– W prognozie wyników pisaliśmy, że oczekujemy negatywnych bilansowych różnic kursowych netto na poziomie około 50 mln zł w stosunku do 30 mln zł w II kwartale 2025 (rynek rumuński osłabienie RON względem EUR). Równolegle poziom pozytywnych odchyleń spłat od założeń księgowych wyniósł w II kwartale 5 proc., co oznacza nieco niższy poziom niż przed rokiem i lekko wyższy niż w I kwartale. W efekcie w II kwartale zakładaliśmy nieco niższe r/r saldo pozytywnych rewaluacji jako procentową wartość portfela i nominalnie wyższe niż w I kwartale (około 135 mln zł, 1,1 proc. w stosunku do 1,3 proc. portfela przed rokiem) – podkreśla Grzegorz Kujawski z Trigon DM. Zdaniem eksperta na całościowe wyniki trzeba patrzeć neutralnie. – Czekamy na szczegółowe dane, żeby ocenić zachowanie poszczególnych rynków i ewentualne zmiany w założeniach modelowych, które będą raczej wykraczały poza 2026 – podsumowuje analityk.

Również przedstawiciele Kruka wskazują, że wpływ na wynik II kwartału miała sytuacja na rynku walutowym. Na szczegóły przyjdzie zaś czas niedługo.

– Szacujemy, że osiągniemy blisko 1,4 mld zł EBITDA gotówkowej za pierwsze półrocze i byłby to rekordowy wynik, natomiast poziom zysku netto może być nieznacznie niższy niż rok wcześniej. Na szacowane wyniki negatywny wpływ miało osłabienie kursu RON względem EUR – wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Zainwestowaliśmy ponad 860 mln zł w portfele wierzytelności oraz odnotowaliśmy najwyższe w historii pierwszego półrocza spłaty z portfeli nabytych, łącznie ponad 2 mld zł, i to pomimo ograniczonych inwestycji w Hiszpanii. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po pierwszym półroczu 2026 – podkreśla Krupa. Publikacja pełnego raportu ma nastąpić 26 sierpnia. Dzień później spółka zaplanowała konferencję wynikową.

Analitycy wierzą w Kruka

Chociaż Kruk pozostaje „wymagającą” spółką, to ostatnie rekomendacje analityków wskazują na potencjał do wzrostów. Trzy ostatnie rekomendacje zalecają zakup akcji windykatora, a najbardziej optymistyczne założenia mówią o cenie docelowej na poziomie 550 zł. Autorem tej wyceny jest wspomniany Grzegorz Kujawski z Trigon DM.