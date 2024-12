Część spółek inwestuje we własną logistykę. Dlaczego?

W większości z zewnętrznych usług transportowo-logistycznych korzystają Kęty. I w najbliższym czasie nie planują tu istotnych inwestycji. – W Grupie Kęty funkcjonuje struktura logistyczna z wdrożonym, nowoczesnym systemem informatycznym, którą tworzy grupa około 120 osób zajmujących się i sterujących procesami logistycznymi w ramach spółki. Zarządza ona około 17 tys. mkw. powierzchni magazynowej i odpowiedzialna jest za przechowywanie oraz dystrybucję naszych wyrobów aluminiowych do klientów w Polsce i Europie – informuje Michał Malina, dyrektor ds. relacji inwestorskich Kęt. Od pewnego czasu grupa intensywnie rozwija transport intermodalny. Z tego tytułu osiąga już oszczędności.

Dobrze rozwiniętą własną bazę logistyczno-transportową posiada przejęta niedawno przez Kęty firma Selt (sprzedaż systemów przeciwsłonecznych). Dysponuje ona m.in. 28 samochodami ciężarowymi wraz z przyczepami oraz 20 autami dostawczymi, które służą do dystrybucji produktów tej firmy na terenie całej Europy. Kęty oceniają, że w przypadku firmy Selt, która obsługuje dość duże grono klientów, własna flota jest wartością dodaną.

Inwestycje mają poprawić efektywność firm TSL

O konieczności posiadana własnych kompetencji TSL przekonany jest KGHM. W tej branży działają aż cztery firmy należące do grupy. Mercus Logistyka pełni rolę operatora logistycznego w zakresie materiałów, narzędzi, części zamiennych, środków trwałych i innych towarów niezbędnych do utrzymania ciągłości procesu technologicznego. Pol-Miedź Trans realizuje przewozy kolejowe w oparciu o 56 lokomotyw i 1,5 tys. wagonów. Do grupy należą też PMT Linie Kolejowe, które zarządzają bocznicami i liniami kolejowymi, oraz KGHM Metraco, operator logistyczny w obszarze transportu kolejowego, samochodowego i morskiego. Każdy z tych podmiotów planuje inwestycje, które mają poprawić ich efektywność. „Kluczowym obszarem zainteresowania, w zakresie TSL, są modernizacje infrastruktury kolejowej, bocznic oraz taboru kolejowego zabezpieczającego ciągłość prowadzenia rentownej działalności górniczo-hutniczej” – twierdzi departament komunikacji KGHM. Nadmienia, że to daje grupie gwarancję spełniania najwyższych standardów branżowych, wymogów legislacyjnych, a także minimalizuje ryzyko w utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw.

Do zwiększenia skali działalności w branży TSL dąży grupa JSW, w skład której wchodzą firma transportowa JSW Logistics (posiada 31 lokomotyw i 550 wagonów) oraz Jastrzębska Spółka Kolejowa, świadcząca usługi dostępu do infrastruktury kolejowej. – Inwestycje w tabor kolejowy są prowadzone w sposób zrównoważony – obecnie procedowany jest zakup dwóch lokomotyw. Prowadzone inwestycje w infrastrukturę mają na celu utrzymanie stanu technicznego torów i bezpieczeństwa ruchu kolejowego – podaje Tomasz Siemieniec, rzecznik JSW.

Wzrost niezależności w biznesie transportowym zakłada strategia grupy Budimex. – Umożliwia to większą elastyczność, dostępność taboru, możliwość realizowania bardziej skomplikowanych operacji logistycznych. Outsourcing będzie zawsze występował, ale jest trudno outsourcować transport 1 mln ton kruszyw rocznie, a tyle np. wozimy koleją na budowy w Polsce – zauważa Michał Wrzosek, rzecznik Budimeksu. Dodaje, że przy tak dużej skali działalności konieczne jest dysponowanie własnym zapleczem.