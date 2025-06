Fundusz Kolejowy mało efektywny, trzeba wzorować się na drogach

Czytaj więcej Transport W logistyce będą się liczyć nowe technologie Strategicznego znaczenia w branży TSL nabierają rozwiązania proekologiczne. Przykładem mogą być magazyny posiadające certyfikat BREEAM Excellent, instalacje fotowoltaiczne, strefy ładowania samochodów elektrycznych czy inteligentne oświetlenie LED.

Już nieco szybciej

Spółka właśnie pochwaliła się zmniejszeniem na sieci kolejowej liczby ograniczeń – miejsc, w których pociągi zwalniają ze względu na zły stan infrastruktury. W ostatnich latach musiały to robić coraz częściej, zwłaszcza na przejazdach kolejowych. W rezultacie, gdy w 2023 r. średnia prędkość ekspresów miała wynosić 110 km/h, to zmalała do zaledwie 88 km/h. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie złego trendu. Jeśli w końcu 2023 r. doliczono się 3179 ograniczeń, to na koniec 2024 r. ta liczba spadła o 27 proc., do 2307. Natomiast do maja obecnego roku liczba ograniczeń zmniejszyła się o kolejne 13 proc. i obecnie wynosi około 2000. – Wracamy do dobrych doświadczeń z lat 2014–2016, kiedy spadki wynosiły 11–18 proc. rocznie. Liczę, że do końca 2025 roku spadek może przekroczyć nawet 20 proc. – komentuje Krzysztof Waszkiewicz, członek zarządu i dyrektor ds. utrzymania infrastruktury w PLK.

Nie zmienia to faktu, że pociągi wciąż jeżdżą zbyt wolno, nawet te mogące się rozpędzić, jak pendolino. Nie mają jednak gdzie. Na całej sieci kolejowej w Polsce jest niespełna 300 km, na których można jechać z prędkością powyżej 160 km na godzinę. Aby pociągi przyspieszyły na kolejnych trasach, potrzebna jest infrastruktura bez przejazdów drogowych w poziomie szyn oraz europejski system sterowania ruchem ETCS. A do niego niezbędny jest kolejowy system radiołączności GSM-R, którego instalacja praktycznie zastopowała. – Mamy XXI wiek, jesteśmy od 20 lat w Unii Europejskiej, a za bezpieczeństwo na polskich torach nadal odpowiadają systemy z lat 60. ubiegłego stulecia – komentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Będą nowe pociągi

Potrzebny jest zarazem nowocześniejszy tabor, do czego także ma się przyczynić finansowanie z KPO. Obecnie do ponad miliarda złotych wzrosła kwota, jaką z tego źródła otrzymało na zakup i modernizację taboru PKP Intercity. W ubiegłym miesiącu na konto przewoźnika wpłynęło 147 mln zł, miesiąc wcześniej – prawie 875 mln zł. W sumie wysokość wsparcia spółki unijnymi pieniędzmi (to ponad 94 proc. kosztów) ma do przyszłego roku sięgnąć 2 mld 162 mln zł.

Fundusze zostaną przeznaczone na zakup 56 nowych lokomotyw oraz modernizację 248 wagonów. Cały tabor zostanie dostarczony przez polskich producentów. Lokomotywy zapewni nowosądecki Newag, a wagony – bydgoska Pesa, poznańska fabryka Cegielskiego czy Remtrak.

Jesienią ub. roku PKP Intercity ogłosiło wart 10 mld zł przetarg na dostawę 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości 200 km/h z opcją na zakup kolejnych 30 składów. To największy projekt taborowy w historii spółki. O zamówienie konkurują Alstom, Siemens i Stadler.