PKP Cargo jest bliżej docelowego stanu zatrudnienia

Rośnie konkurencja PKP Cargo na rynku kolejowych przewozów towarowych

W ostatnich miesiącach PKP Cargo zaczęło częściej niż w latach poprzednich wygrywać przetargi na kolejowe przewozy różnego rodzaju ładunków. W efekcie pojawiły się oskarżenia z konkurencyjnych firm, że narodowy przewoźnik zaniża stawki, po jakich świadczy swoje usługi. Ten w najnowszych kontraktach również obserwuje spadki marż, ale w jego ocenie jest to konsekwencja walki o klienta i obniżki stawek przez innych uczestników rynku.

Monika Starecka, p.o. członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo, poinformowała też, że spółka cały czas nie rezygnuje z zadośćuczynienia za straty poniesione w związku realizacją tzw. decyzji węglowych. Chodzi o decyzje administracyjne premiera Mateusza Morawieckiego z 25 lipca i 6 października 2022 r. zobowiązujące spółkę do przewozów węgla, co doprowadziło ją do utraty istotnych przychodów i spodziewanych korzyści z tytułu innych kontraktów.

PKP Cargo jest też w trakcie szacowania strat, jakie poniosła grupa w związku z wrześniową powodzią. Dziś żadnych szacunków na ten temat nie posiada. Zarząd zakłada jednak, że straty będące następstwem tego zdarzenia nie będą dotkliwe.

Istotny wpływ na przyszłe wyniki PKP Cargo będą miały za to rozliczenia z wierzycielami. W jakim stopniu spółka będzie ich zaspokajać, a nawet jaki będzie łączny koszt tej operacji, powinno być coś więcej wiadomo po przestawieniu przez zarządcę planu restrukturyzacji. Z kolei ten będzie musiał wziąć pod uwagę m.in. sytuację na rynku oraz koszty funkcjonowania i zasoby gotówki posiadanej przez spółkę.