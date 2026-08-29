Coraz większa rola inwestorów indywidualnych

To znacząca zmiana. Dekadę temu inwestorzy indywidualni kontrolowali tylko 1,2 proc. zadłużenia skarbu państwa, jeszcze na koniec 2019 r. było to 2,1 proc. (inflacja już wtedy zaczynała przyspieszać). Obecnie ten udział jest ponad czterokrotnie wyższy niż siedem lat temu.

Z punktu widzenia resortu finansów dywersyfikacja źródeł finansowania, w dodatku o papiery, które nie są wyceniane rynkowo (oprocentowanie ustala arbitralnie resort finansów, zwykle na poziomie przekraczającym bieżącą rentowność porównywalnych papierów rynkowych), jest oczywiście korzystna, ale kryje się w tym pewien haczyk. Ponieważ nie ma dla tych papierów rynku wtórnego, ewentualne skrócenie inwestycji polega na ich przedterminowym umorzeniu. W rezultacie obligacje oszczędnościowe to jedyne papiery o wbudowanej opcji put – każdy inwestor może w dowolnym momencie zażądać przedterminowego wykupu, a resort ma siedem dni roboczych na dostarczenie gotówki. W normalnych warunkach opcja nie rodzi większego ryzyka, inwestorzy kupują przecież obligacje, żeby zarabiać na odsetkach (wyjątkiem była fala umorzeń obligacji indeksowanych inflacją sprzed dwóch lat, gdy nowe papiery płaciły wyraźną premię ponad oprocentowanie istniejących obligacji), ale w sytuacjach stresowych może być trudno zapanować nad emocjami tłumu indywidualnych inwestorów.