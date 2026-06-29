Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Text w IV kwartale 2025/2026.

Co o wynikach mówią analitycy.

Jaka będzie dywidenda.

Jakie ważne dane trafią na rynek w czwartek.

Notowania spółki Text rozpoczęły tydzień od wzrostów. Przed południem kurs zyskuje 4 proc. i ma wartość 43 zł. Do ceny docelowej ustalonej przez BM PKO BP (45 zł) brakuje mu niespełna 5 proc. Technologiczna spółka właśnie opublikowała wyniki za IV kwartał roku obrotowego 2025/2026 r.

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Jak analitycy oceniają wyniki spółki Text

Wyniki za IV kwartał są zbliżone do oczekiwań rynkowych.

„Dynamika rok do roku pozostaje mało imponująca (spadek o ponad 20 proc.), jednak wycena już to odzwierciedla, a w ujęciu kwartalnym wyniki są płaskie” – czytamy w raporcie analitycznym BM PKO BP. Eksperci zwracają uwagę, że przychody były o 2-3 proc. niższe od założeń, co wynika ze słabszej sprzedaży w marcu, kiedy umacniał się USD. Jednocześnie był to kolejny kwartał ze spadkiem kosztów operacyjnych (o 1,5 mln zł kwartał do kwartału, do 44,3 mln zł), co należy oceniać pozytywnie.

Text w czwartym kwartale roku obrotowego 2025/2026 miał 28,6 mln zł zysku netto. Przychody wyniosły 79,9 mln zł, EBITDA 37,6 mln zł, a zysk operacyjny 30,7 mln zł.

W całym 2025/2026 spółka wypracowała 329,1 mln zł przychodów, co oznacza spadek o 7,1 proc. rok do roku. EBITDA spadła o 23,9 proc. do 153,3 mln zł, zysk operacyjny o 28,4 proc. do 126,9 mln zł, a zysk netto o 29 proc. do 116,6 mln zł.

Udział produktu LiveChat w przychodach grupy w całym roku finansowym wyniósł 83,7 proc., ChatBot odpowiadał za 8,7 proc., a HelpDesk wraz z KnowledgeBase za pozostałe 7,5 proc.

W całym roku finansowym 2025/2026 marża brutto na sprzedaży wyniosła 67,6 proc., marża operacyjna 38,6 proc., a netto 35,4 proc.

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Jakie są plany grupy Text

Analitycy podkreślają, że bilans i generowanie gotówki w grupie pozostają solidne. A to z kolei pozwala na solidną dywidendę. Spółka chce na nią przeznaczyć niemal 109,7 mln zł, co daje 4,26 zł dywidendy na akcję (stopa dywidendy w okolicach 10 proc.). Text wypłacił już pierwszą zaliczkę w wysokości 29,6 mln zł, czyli 1,15 zł na akcję. Teraz zarząd poinformował, że wnioskuje do rady nadzorczej o zgodę na wypłatę drugiej zaliczki w wysokości 25,2 mln zł, czyli 0,98 zł na akcję. Planowany dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki to 22 lipca 2026 r., a wypłaty 29 lipca 2026 r.

Zdaniem ekspertów Text zaczyna nabierać pozytywnego momentum (wspiera go USD), co jest połączone z wciąż niskimi mnożnikami (P/E około 9).

Ważnym sygnałem dla inwestorów będą wskaźniki dotyczące efektywności biznesu za okres kwiecień-czerwiec, które zostaną opublikowane w czwartek 2 lipca, po sesji. Będą miały duże znaczenie, biorąc pod uwagę zakończenie w kwietniu okresu obowiązywania zasady „grandfathering” dla średniej wielkości klientów. Analitycy szacują, że MRR może być rok do roku wyższy o 3-5 proc. (w dolarze).