Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów wchodzących w skład grupy G20 spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej w USA. W spotkaniu weźmie udział Polska, którą będą reprezentować minister Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.

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Polski minister poprowadzi sesję o wzroście gospodarczym

Ministerstwo Finansów w komunikacie w ubiegłym tygodniu poinformowało, że Domański w Asheville będzie 31 sierpnia i 1 września, a rozmowy mają dotyczyć m.in. sytuacji i tendencji w światowej gospodarce, nierównowag gospodarczych, polityk wspierających wzrost, rozwoju sektora prywatnego i zastosowania sztucznej inteligencji, bankowości i aktywów cyfrowych, przeciwdziałania oszustwom i wyłudzeniom oraz rozwoju kompetencji finansowych.

„Polska będzie prezentowała swoje doświadczenia dotyczące zwiększania potencjału wzrostowego gospodarki, deregulacji i cyfryzacji administracji. Ważnym elementem dyskusji będzie również odporność gospodarcza, w tym bezpieczeństwo łańcuchów dostaw, bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne oraz stabilność finansowa” - dodał resort. Przekazał, że w trakcie obrad Domański poprowadzi sesję poświęconą wzrostowi gospodarczemu.

Tego samego dnia minister Domański informował, że w Asheville ma zaplanowane bilateralne spotkania z przedstawicielami m.in. Japonii. Podkreślił, że rozmowy będą toczyć się też z krajami, które w nadchodzących latach będą pełnić prezydencję w grupie, czyli z Wielką Brytanią i Koreą Południową. Głównym tematem tych ostatnich rozmów ma być dalsze uczestnictwo Polski w pracach G20.

- W tym roku osiągnęliśmy niezwykle dużo, (...) uczestniczymy w tych pracach na prawach pełnego członka. Jesteśmy obecni we wszystkich grupach, zabieramy głos we wszystkich tematach - powiedział minister.

Ocenił, że Polska jest istotnym partnerem, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Korei Południowej. Zwrócił uwagę, że jesteśmy odbiorcą koreańskiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów K2, a koreańskie firmy są zakorzenione w naszej gospodarce. Szef MF zapowiedział, że będzie rozmawiał z nowym ministrem finansów Wielkiej Brytanii. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska - dzięki rosnącej pozycji w Unii Europejskiej - może być ważnym partnerem dla tego kraju.

Kolejne spotkanie w Bangkoku

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Podobne spotkanie z udziałem Domańskiego i Glapińskiego odbyło się w kwietniu w Waszyngtonie, a kolejne zaplanowano na połowę października w Bangkoku przy okazji konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.