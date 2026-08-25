Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy będzie premiera czwartego "Wiedźmina".

Jak zareagował kurs.

Co studio pokaże na Gamescom.

Czy spółka zrealizuje program motywacyjny.

Notowania CD Projektu rozpoczęły wtorkową sesję od mocnej przeceny. Przed południem akcje tanieją o ponad 6 proc. przy wysokim obrocie – najwyższym dziś na GPW. To skutek informacji, które napłynęły na rynek.

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– CD Projekt celuje z premierą „Wiedźmina 4” na okno wydawnicze w 2028 roku – poinformował Michał Nowakowski, współzarządzający CD Projektem.

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Kiedy będzie premiera czwartego Wiedźmina

Informacje przekazano w filmie wideo udostępnionym na platformie X poprzez konto dedykowane grze oraz relacjom inwestorskim. Wynika z nich również, że spółka nie pokaże nic związanego z nową grą podczas ruszających właśnie targów Gamescom.

– CD Projekt ciężko pracuje nad nową sagą, w której główną rolę odegra Ciri. Mamy ponad 500 niezwykle utalentowanych deweloperów, którzy tworzą dla was coś naprawdę wyjątkowego. „Wiedźmin 4” zaoferuje ogromny i wciągający, otwarty świat, dynamiczną oraz pełną akcji rozgrywkę, a także głęboką, mającą realny wpływ na wydarzenia historię. Krótko mówiąc, jest to największa, najodważniejsza i najbardziej ambitna gra w naszej historii – zapowiedział Nowakowski.

Trzecia część wiedźmińskiej sagi sprzedała się w liczbie 65 mln egzemplarzy.

Co CD Projekt pokaże na Gamescom

Pod koniec maja spółka zapowiedziała prace nad trzecim dodatkiem do „Wiedźmina 3”. Rozszerzenie fabularne o tytule „Pieśni przeszłości” ma zadebiutować w 2027 r. Już wtedy pojawiły się obawy inwestorów, że czwarty „Wiedźmin” nie ukaże się w 2027 r. (studio nie podawało roku premiery) i że spółka będzie mieć problemy z realizacją celów finansowych założonych w programie motywacyjnym.

Dziś CD Projekt RED ma zaprezentować obszerny materiał dotyczący dodatku podczas imprezy otwierającej tegoroczne targi Gamescom.

– Mamy wam do pokazania mnóstwo materiałów związanych z tym dodatkiem, w tym przedsmak jego mrocznej fabuły oraz nowej zawartości – zapowiedział Nowakowski. Zachęcił również do śledzenia specjalnych transmisji RED Stream, które będą nadawane na żywo każdego dnia podczas trwania targów (26-30 sierpnia).

– Być może będziemy mieć również jedną lub dwie niespodzianki do ujawnienia – zasygnalizował.

CD Projekt ma nadzieję, że „Pieśni przeszłości” staną się dla wielu graczy pierwszym spotkaniem ze światem Wiedźmina i początkiem przygody w tym uniwersum jeszcze przed premierą „Wiedźmina 4”.

Studio ma dobrą sytuację finansową, a wydane do tej pory gry nadal przynoszą znaczące przychody i zyski. W I kwartale 2026 r. grupa wypracowała 191 mln zł przychodów. To o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku oraz 4 proc. powyżej oczekiwań analityków. Zysk operacyjny również był wyższy od prognoz rynkowych (97,1 mln zł vs. 91,6 mln zł). Analogicznie z zyskiem netto. Wyniósł 106,2 mln zł i był o prawie 12 proc. powyżej oczekiwań. Z kolei rok wcześniej wynosił 111,8 mln zł.

– Wraz z postępem prac, z kwartału na kwartał zwiększamy nakłady inwestycyjne na nadchodzące projekty, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnego poziomu rezerw gotówkowych, które na koniec marca wyniosły 1,4 mld zł. Jesteśmy dobrze przygotowani na dalszą intensyfikację równoległej produkcji kilku tytułów w ramach naszych świetnych franczyz – deklarował podczas prezentacji wyników finansowych za I kwartał Piotr Nielubowicz, członek zarządu ds. finansowych CD Projektu.

2 września spółka opublikuje raport za I półrocze 2026 r.