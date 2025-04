Notowania spółki yarrl zaczęły poniedziałkową sesję od wzrostów. Przed południem kurs rośnie o prawie 8 proc. do 7,7 zł. To reakcja na informację o zawartej umowie.

Czytaj więcej Technologie Yarrl pokazał wyniki i opowiedział o planach Informatyczna spółka mocno poprawiła przychody i zyski. Zredukowała też zadłużenie. Zapowiada rozwój organiczny i przejęcia.

Jaką umowę ma yarrl

Spółka yarrl podpisała umowę z firmą Aplikacje Krytyczne, na mocy której będzie wspierała utrzymanie oraz rozwój systemu e-Urząd Skarbowy. Wartość realizowanych usług nie przekroczy 44,6 mln zł brutto.

W ramach projektu yarrl będzie świadczyć usługi z zakresu zapewnienia wyspecjalizowanej kadry informatycznej w okresie od 12 do 18 miesięcy. Aplikacje Krytyczne to spółka celowa Skarbu Państwa dostarczająca narzędzia IT dla resortu finansów.

- Realizując umowę ze Aplikacjami Krytycznymi zapewnimy 82 konsultantów, którzy będą zaangażowani w rozwój systemu e-Urząd Skarbowy. W skład zespołu wejdą zarówno programiści, testerzy, analitycy, administratorzy, ale także kierownicy projektów - komentuje Bartosz Piasecki, wiceprezes yarrl.