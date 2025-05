Premiera z 11 bit tuż-tuż. Znamy pierwsze opinie

Czytaj więcej Technologie Ciekawe wieści z 11 bit studios. Są konkrety w sprawie nowej gry Studio zmieniło strategię. Zapowiedziało premierę „Frostpunka 1886”. Zasygnalizowało też, że wyniki za 2025 r. będą lepsze od zeszłorocznych. - Wierzymy, że ten rok będzie dla spółki niesamowity - powiedział prezes Przemysław Marszał. Jak zmiany w strategii oceniają analitycy?

– Oczywiście, bardzo cieszą nas pozytywne opinie i recenzje na temat fragmentów gry, które ogrywali uczestnicy warszawskiego eventu. Szczególnie że z tych opinii wybrzmiewa, że zmiany wprowadzone w „The Alters” przez ostatnie miesiące odpowiadają na uwagi, które zgłaszane były do gry w przeszłości. To utwierdza nas w przekonaniu, że również z biznesowego punktu widzenia decyzja o przesunięciu premiery gry z jesieni ubiegłego roku na wiosnę tego roku była słuszna – mówi Wolak. Zaznacza jednocześnie, że pełne recenzje, których bazą będzie kompletna gra, pojawiać się będą dopiero bezpośrednio przed premierą. Kopie recenzenckie będą rozsyłane do mediów w najbliższych dniach. W kolejnych dniach studio wyśle również grę do certyfikacji do Sony i Microsoftu („The Alters” debiutuje równocześnie na PC i konsolach PS5 i Xbox X/S).

– Oczywiście o sukcesie lub porażce gry przesądzą dopiero opinie graczy, które pojawiać się będą na Steamie już po premierze gry. Jakie one będą? Tego nie wiemy, ale „Frostpunk 2” pokazał, że mogą być rozbieżne – zaznacza Wolak. Dodaje, że przed spółką jeszcze kilka dużych wydarzeń marketingowych (na globalnych imprezach branżowych, które będą odbywały się w najbliższych dniach), w tym premiery kolejnych materiałów filmowych do „The Alters”.

– Liczymy, że do premiery „The Alters” wishlista gry (obecnie liczy ponad 600 tys. osób, co daje 34. miejsce) jeszcze wzrośnie – podsumowuje Wolak.

Na wishlistę uwagę zwraca Erste Securities. Podkreśla, że nadchodzące wydarzenia oraz nowe informacje powinny zwiększyć zainteresowanie grą. Jeśli tak się nie stanie, może to być niepokojący sygnał.