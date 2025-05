Od prawie 3-proc. wzrostu rozpoczęły czwartkową sesję notowania DataWalk. Po godz. 10 do głosu doszła jednak podaż. Obecnie akcje tanieją o ponad 1 proc. Są wyceniane na 86,5 zł. Notowania mają za sobą mocną falę wzrostową. Na początku stycznia oscylowały w okolicach 60 zł.

Spółka podała szacunkowe dane za I kwartał 2025 r. Przychody rok do roku urosły ponad dwa razy. Widać też poprawę rentowności.

Jakie wyniki ma DataWalk

DataWalk w I kwartale 2025 r. wypracowało 13 mln zł przychodów, co stanowi 109 proc. wzrostu rok do roku. W ujęciu TTM, czyli kroczących dwunastu miesięcy, przychody na koniec marca 2025 wyniosły ponad 31 mln zł, co stanowi 9 proc. wzrostu rok do roku i 28 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego (czyli IV 2024 r.) kwartału.

- Jesteśmy zadowoleni ze wstępnych wyników, które odzwierciedlają skuteczność wdrażanych przez nas zmian w obszarze strategii go-to-market, pozycjonowania i nowego cennika - komentuje Paweł Wieczyński, prezes DataWalk. Dodaje, że przed spółką jeszcze wiele takich kroków milowych na drodze do zostania globalnym liderem w obszarze analityki hybrydowo-grafowej oraz platformy zasilającej i zarządzającej modelami AI.