Podczas piątkowej sesji indeksy na GW mocno spadają. Po południu WIG oraz WIG20 tracą ponad 4 proc. Niewiele spółek jest na plusie. W tej nielicznej grupie prym wiedzie DataWalk, czyli technologiczna firma z Wrocławia. Obecnie jej akcje są wyceniane na 65,2 zł, po wzroście o prawie 14 proc. Od rana właściciela zmieniły już walory o wartości sięgającej 6 mln zł.

Ile warte są akcje DataWalk

Impulsem do tak mocniej zwyżki jest rekomendacja DM BOŚ, który w najnowszym raporcie (z 3 kwietnia) cenę docelową ustalił na 80 zł. Autorem raportu jest Tomasz Rodak. Pierwsze udostępnienie rekomendacji nastąpiło 4 kwietnia o godz. 8:00

„Nasza 12-miesięczna wycena docelowa rośnie o 25 proc. do 80 zł (poprzednio 64 zł). Zmiana wyceny spowodowana jest wzrostem prognoz na lata 2025-2027 oraz spadkiem wycen spółek porównywalnych o średnio 13 proc. w odniesieniu do naszego poprzedniego raportu. Zauważając znaczny potencjał wzrostu ceny akcji oraz licząc na kolejne umowy podpisane zgodnie z nowym cennikiem podnosimy rekomendacje do kupuj i przeważaj (z trzymaj i neutralnie)” – czytamy w raporcie.

Na podstawie historycznych danych o łącznej wartości zakontraktowanych umów pokazanych w raporcie rocznym spółki, analitycy szacują, że ujawniona niedawno umowa z Rabobankiem może opiewać na około 10 mln USD w okresie pięciu lat. Byłby to największy kontrakt w historii DataWalk oraz wstępne potwierdzenie słuszności obranej przez spółkę, nowej struktury cennika.