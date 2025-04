DataWalk jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Przed godz. 10 akcje drożeją o 9 proc. do 79 zł. Widać wzmożony obrót. Właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 2 mln zł. Ten entuzjazm inwestorów jest reakcją na informację, która dziś rano napłynęła na rynek. DataWalk otrzymało propozycję inwestycji z rynku francuskiego. Oferta zakłada objęcie akcji spółki po cenie 77,76 zł, wyższej niż kurs giełdowy sprzed ogłoszenia transakcji. Wczoraj na zamknięciu sesji akcje kosztowały 72,52 zł, co oznaczało ponad 7 -proc. premię zaoferowaną przez inwestora.

Jakiego inwestora ma DataWalk

To m.in. ta propozycja, wraz z potencjałem dalszej współpracy biznesowej, skłoniła zarząd DataWalk do podjęcia decyzji o emisji do 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego. Pozyskane środki DataWalk przeznaczy na przyspieszenie rozwoju w obszarach sprzedaży, produktu i marketingu oraz ekspansję na rynkach zagranicznych.

- To pierwsza sytuacja, w której propozycja inwestycji pojawiła się z inicjatywy inwestorów zagranicznych, spośród których wybraliśmy inwestora wiodącego z Francji, który finalnie zaproponował objęcie akcji z premią względem kursu – komentuje Paweł Wieczyński, prezes DataWalk. Dodaje, że negocjacje poprzedziły rozmowy dotyczące potencjału długoterminowego partnerstwa i możliwości wspólnego rozwoju biznesu.

- Realizując ten mariaż, liczymy również na aktywną rolę nowego inwestora w naszym biznesie – zasygnalizował prezes.