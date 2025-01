Notowania Asbisu podczas środowej sesji idą w górę o prawie 4 proc. Wartość obrotu od rana przekroczyła już 18 mln zł. Jest wyższa niż obrót na takich spółkach jak KGHM, Żabka czy LPP.

Wzmożone zainteresowanie akcjami Asbisu to reakcja na opublikowane wyniki za grudzień. Według wstępnych szacunków grupa wypracowała 383 mln USD przychodów wobec 328 mln USD w grudniu 2023 r., co oznacza wzrost o prawie 17 proc. Był to rekordowy miesiąc dla Asbisu w 2024 r. (to, zważywszy na sezonowość, nie powinno dziwić). W listopadzie 2024 r. przychody wyniosły 306 mln USD, wobec 305 mln USD w listopadzie 2023 r.

Czytaj więcej Technologie Asbis pokazał wyniki. To był trudny kwartał Główny cel na resztę 2024 r. pozostaje niezmieniony: utrzymać, a nawet wzmocnić swój udział na głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i WNP – zapowiada Serhei Kostevitch, prezes Asbisu.

Jakie są plany Asbisu na 2025 r.

Serhei Kostevitch, prezes Asbisu podkreśla, że grupie udało się zrealizować duże projekty w Słowacji, dzięki czemu w grudniu prawie podwojono sprzedaż w tym kraju. Świetnie poradziły sobie również Polska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

- Wzrost sprzedaży w obu tych krajach był dwucyfrowy. Również w Kazachstanie widzimy pozytywne sygnały sprzedażowe, co potwierdza nasze oczekiwania zmiany tendencji sprzedażowych przez nowe modele smartfonów wprowadzone przez Apple. Patrząc na wszystkie trudne sytuacje, którymi musieliśmy sprostać w 2024 r., kończymy go z dobrym wynikiem, pełni nadziei i pomysłów na 2025 rok – podsumował szef Asbisu.