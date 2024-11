Giełda spokojnie zareagowała na wyniki Asbisu za III kwartał (kurs akcji oscyluje w okolicach wczorajszego zamknięcia). Spółka już wcześniej sugerowała, że był to trudny okres. Wybrzmiewało to również w prognozach analityków. Mimo trudnej sytuacji rynkowej spółka podtrzymuje wcześniejsze zapowiedzi, będzie walczyć o dalsze zwiększanie udziałów w branży dystrybucji IT. Wypłaci też zaliczkę na dywidendę z zysku za 2024 r.

Czytaj więcej Technologie Asbis sypnie groszem Rada dyrektorów podjęła dziś uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2024 r. w wysokości 0,2 USD na akcję.

Jakie wyniki ma Asbis?

W okresie 9 miesięcy 2024 r. grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld USD (ponad 8,2 mld zł) wobec prawie 2,2 mld USD rok temu, a zysk netto wyniósł 29,6 mln USD (117,2 mln zł) wobec 50,9 mln USD.

W samym III kwartale 2024 roku Asbis wypracował 722,5 mln USD przychodów (2,8 mld zł) oraz 9,5 mln USD zysku netto (36,8 mln zł). W analogicznym okresie zeszłego roku było to odpowiednio 771,8 mln USD oraz 22,2 mln USD.

Analitycy DM BOŚ w niedawnym raporcie podkreślali, że wyniki finansowe Asbisu tracą na spadku popytu na kluczowych rynkach spółki, czyli w Kazachstanie i Ukrainie. Do tego dochodzi nielegalny import elektroniki w Kazachstanie (rosnąca szara strefa) i zmiany nastrojów konsumenckich w Ukrainie z powodu wojny. Zdaniem analityków Asbis nie zrealizuje założonego przez zarząd planu wypracowania 60-64 mln USD zysku netto w 2024 roku. Na razie spółka nie zdecydowała się na obniżenie prognozy.