Orange Polska dawno nie był taki tani. Co się dzieje z kursem akcji?

Co z dywidendą Orange Polska

- W wypadku Orange Polska, nadal nie wiemy, jaką dywidendę z zysku 2024 r. zaproponuje zarząd – argumentuje natomiast Paweł Puchalski.

W ubiegłym roku spółka wypłaciła inwestorom 0,48 zł na akcję, a rok wcześniej – pierwszy raz po długiej przerwie – 0,25 zł. We wrześniu ub.r. ankietowani przez nas analitycy zakładali, że w 2025 r. spółka wypłaci 0,6 zł na akcję.

- Ponadto, rentowność obligacji wpływa na poziom wskaźnika WACC stosowanego do wycen akcji, podnosząc jego wysokość. Nawet jeśli biuro maklerskie nie podniesie WACC w rekomendacji, a przecież jako analitycy staramy się unikać uwzględniania krótkoterminowych zjawisk, to inwestorzy mogą to robić na swój użytek – tłumaczy analityk Santander BM.

Strategia telekomu - niewiadomą

Zdaniem analityka inwestorzy są ostrożni przed publikacją nowej strategii Orange Polska.

- Po drugie, Orange Polska ma opublikować wkrótce 3-letnią strategię, i inwestorzy najwyraźniej wolą zachować ostrożność. Nie ma pewności, czy segment ICT w tym roku ożyje, a przecież w zeszłym roku Orange Pl pokazał blisko sto milionów złotych one-offs (związanych ze zdarzeniami jednorazowymi) na poziomie EBITDAaL w 1-3 kw. 2024. Moim zdaniem należy się spodziewać, że plan na 2025 r. będzie zakładał niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL.

- Ostatnia sprawa, na którą zwróciłbym uwagę, to spadek notowań Cellneksu, grupy zarządzającej infrastrukturą sieci komórkowych, która moim zdaniem jest spółką porównawczą dla Orange Polska – analizuje Puchalski.