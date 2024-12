Biura maklerskie o akcjach telekomów w 2025 r. Cyfrowy Polsat faworytem

Dzień po Santander BM cenę docelową dla Cyfrowego Polsatu podniósł także Paweł Szpigiel z biura maklerskiego mBanku. W jego wypadku cena docelowa urosła z 15,6 zł do 16,4 zł. Szpigiel ocenił, że Cyfrowy Polsat jest atrakcyjnym wyborem na 2025 r., m.in. ze względu na spodziewane obniżki stóp procentowych, które przełożą się na niższe koszty finansowe grupy. Analityk szacuje, że spadek WIBOR-u o 1 punkt procentowy powinien przynieść oszczędności w wysokości około 130–140 mln zł rocznie.

Erste: usługi podrożeją

Nora Nagy, analityczka Erste Securities, jest zdania, że dziś to akcje Orange Polska mają większy potencjał wzrostu niż Cyfrowego Polsatu. Papiery Orange potaniały w bieżącym roku z blisko 9 zł do około 7,6 zł, a to ten operator płaci ostatnio dywidendę.

– Patrząc na obecne ceny akcji w perspektywie 12 miesięcy widzę więcej miejsca na wzrosty Orange Polska – mówi Nagy. Pytana o perspektywy dla sektora zwraca uwagę na dwie rzeczy. – Gdy mówimy ogólnie o branży, to oczekujemy, że nowa struktura taryf z zaszytymi automatycznymi podwyżkami cen przyniesie materialne efekty w 2025 r. – wskazuje Nagy. Ma na myśli zapisy wprowadzające wyższe ceny po upływie terminu kontraktu, a nie tzw. klauzule inflacyjne. Te ostatnie pozwalają operatorom na podniesienie opłat w trakcie umowy w zależności od wskaźnika inflacji w Polsce w poprzednim roku obrotowym. Telekomy na razie wstrzymują się z masowym stosowaniem tych zapisów w praktyce. Orange Polska, który jako pierwszy wprowadził do nowych umów klauzule inflacyjne, zastosował je wobec niewielkiej grupy klientów. Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, nie zdradza planu na 2025 r. Według niego klauzule inflacyjne ma już większość abonentów.