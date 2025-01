Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w inwestycyjny ekosystem

Po co inwestorom AI?

Sztuczna inteligencja może być wsparciem m.in. podczas due diligence. Inwestorzy zapytani o to, jak AI im pomaga w tym zakresie, wskazują w pierwszej kolejności na dostęp do niezbędnej infrastruktury technologicznej i danych.

Mimo optymizmu inwestorów co do wpływu sztucznej inteligencji, badanie Bain & Company pokazuje też, że pierwsze przypadki zastosowania generatywnej AI w spółkach portfelowych często nie spełniały oczekiwań. Rozbieżności były zaskakująco duże: wyniki czterokrotnie częściej rozczarowywały, niż zaskakiwały pozytywnie. Dlaczego? Połowa uczestników badania wskazywała na ograniczoną użyteczność pierwszych wdrożeń oraz ich niewielki wpływ na wyniki finansowe firm. To jednak nie znaczy, że AI można zignorować.

– Firmy, które nie wykorzystają pełni potencjału tej technologii i nie opracują konkretnego planu jej wdrożenia, mogą zostać w tyle za konkurencją – przestrzega Szreder.

Z badań wynika, że działające nad Wisłą przedsiębiorstwa są tego świadome. W ciągu ostatniego roku odsetek podmiotów, które wdrożyły rozwiązania AI, wzrósł z 20 do 25 proc. – wynika z danych EY. Trend jest jednoznaczny. Niemal jedna trzecia badanych firm planuje w ciągu 18 miesięcy znacząco zwiększyć wydatki ten cel. To oznacza skok o prawie połowę w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Natomiast odsetek spółek nie planujących wdrożeń AI spadł o niemal połowę do 5 proc.

Wyzwań nie brakuje

Rosnące znaczenie AI widać też dobrze w ujęciu globalnym. Z najnowszego badania NTT DATA wynika, że aż 97 proc. dyrektorów z 34 krajów spodziewa się realnego wpływu GenAI na procesy biznesowe w ich firmach. Dlatego 99 proc. z nich planuje dalsze inwestycje w rozwój tej technologii. Dwie trzecie chce w ciągu dwóch najbliższych lat znacząco zwiększyć budżety na GenAI.