Dziś przedostatnia tegoroczna sesja giełdowa. WIG lekko traci na wartości. Natomiast pozytywnie wyróżnia się technologiczna spółka DataWalk, której akcje przed południem drożeją o ponad 18 proc. do 54 zł. Wartość obrotu akcjami w ciągu zaledwie godziny od rozpoczęcia sesji przekroczyła 1 mln zł. Entuzjazm inwestorów jest reakcją na informacje, które napłynęły na rynek dziś rano. Dotyczą pozyskania dużego klienta: Amazona.

Reklama

Czytaj więcej Technologie DataWalk ma kontrakt z amerykańskim gigantem. Kurs szybuje Spółka zależna DataWalk Inc. podpisała umowę z bankiem Morgan Stanley na zakup licencji oprogramowania. Inwestorzy rzucili się do zakupu akcji.

Jaką umowę ma DataWalk z firmą Amazon

Spółka zależna DataWalk Inc. podpisała umowę z Amazon.com Services na sprzedaż licencji autorskiej platformy analitycznej polskiej firmy. Podkreśla ona, że Amazon jest drugą pod względem wielkości spółką i zarazem największą platformą e-commerce w USA, światowym liderem handlu online. System DataWalk ma zostać wykorzystany do wewnętrznych i zewnętrznych analiz oraz do zapobiegania oszustwom, aby zapewnić bezpieczne miejsce handlu dla globalnych klientów platformy. Wartości kontraktu nie podano.



„Zarząd uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ potwierdza to zdolność emitenta do skutecznej obsługi różnorodnych zastosowań komercyjnych w USA oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną grupy” – czytamy w raporcie bieżącym.

Czym zajmuje się DataWalk

DataWalk ma siedzibę we Wrocławiu. Na bazie własnej technologii firma zbudowała grafową platformę analityczną. Znajduje ona zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego (ONZ), przy identyfikacji nadużyć i nieprawidłowości (administracja centralna, duże koncerny, międzynarodowe federacje sportowe, instytucje finansowe, w tym banki i ubezpieczyciele) czy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (regulatorzy i instytucje finansowe).