Wrocławska spółka DataWalk jest liderem wzrostów podczas wtorkowej sesji. Obecnie kurs rośnie o 27 proc. do 45,6 zł. Uwagę zwraca też wysoki obrót. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 3 mln zł. To reakcja na informację o tym, że spóła zależna DataWalk Inc. podpisała umowę z amerykańskim bankiem Morgan Stanley & Co na zakup licencji DataWalk.

Jaką umowę zawarła DataWalk?

Wartość kontraktu nie została ujawniona. Wiadomo natomiast, że inwestycja Morgan Stanley ma związek z pierwszym etapem budowy przez bank systemu analitycznego opartego na analityce grafowej nowej generacji. To obszar w którym specjalizuje się wrocławska spółka. Morgan Stanley początkowo wykorzysta jej autorski system do stworzenia korporacyjnej platformy w dziale zgodności (compliance), stosując technologię grafu wiedzy do analityki przestępstw finansowych.

DataWalk podkreśla, że umowa ma duże znaczenie dla biznesu polskiej grupy.

„Potwierdza konkurencyjność spółki w zakresie technologii, produktu oraz obsługi największych podmiotów z sektora bankowego na skalę globalną. Rozpoczęta współpraca z Morgan Stanley przy budowie systemu analitycznego opartego na nowej generacji analityki grafowej może znacząco wzmocnić pozycję konkurencyjną emitenta w sektorze finansowym, co w przyszłości może pozytywnie wpłynąć na jego sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju grupy” – czytamy w raporcie.