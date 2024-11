Technologiczne spółki na celowniku inwestorów. Transakcje przyspieszą

W samym III kwartale 2024 r. w ujęciu sektorowym na polskim rynku M&A dominowały branże TMT, biotechnologia, ochrona zdrowia oraz przemysł. Dominującą grupą wśród sprzedających byli inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za 71 proc. transakcji (spadek o 3 pkt proc. kwartał do kwartału).

W III kwartale na polskim rynku zrealizowano 84 transakcje. To spadek o 11 proc. rok do roku, ale w ujęciu długoterminowym widać utrzymującą się wysoką aktywność transakcyjną. A w IV kwartale zapewne zobaczymy jej dalszy wzrost, co ma związek z coroczną sezonowością (obie strony transakcji zazwyczaj dążą do tego, żeby domknąć ją jeszcze przed nowym rokiem m.in. z powodu zapisów w umowach).

Giełdowe roszady

Dużym zainteresowałem inwestorów cieszą się też spółki giełdowe. Przykładem jest Comarch, który właśnie przeszedł w ręce funduszu CVC. Zaoferował on solidną cenę w wezwaniu i udało mu się skupić niemal wszystkie akcje. Teraz planuje przymusowy wykup (po takiej cenie jak w wezwaniu), żeby mieć 100 proc. Wtedy krakowska spółka zniknie z giełdy.

Obecnie na parkiecie notowanych jest ponad 30 firm technologicznych (na samym rynku głównym, bo drugie tyle znajdziemy na NewConnect). Indeks WIG-informatyka porusza się w trendzie wzrostowym, ale daleko mu do stóp zwrotu obserwowanych chociażby w USA.

Największą spółką IT na GPW jest Asseco Poland. Razem z zależnymi Asseco BS i Asseco SEE grupa odpowiada za aż 68 proc. portfela całego indeksu. Na kolejnych miejscach (pod względem udziału w indeksie) są Text, Vercom, Comp, Shoper, Sygnity i DataWalk. Ta ostatnia była gwiazdą wtorkowej sesji, drożejąc o niemal 30 proc. Inwestorzy docenili informację o umowie z bankiem Morgan Stanley na zakup licencji autorskiego oprogramowania wrocławskiej spółki, bazującego na teorii grafów. Zdaniem analityków takie spółki, jak DataWalk, Text czy Vercom – posiadające autorskie produkty o globalnym potencjale – mogą być ciekawą opcją dla inwestorów branżowych i funduszy PE.