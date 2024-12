Zygmunt Solorz wydał oświadczenie. Zgaduje dlaczego jego dzieci mogą być nerwowe

Potwierdziły się nasze informacje z dnia i Zygmunt Solorz właśnie wydał oświadczenie dot. dzisiejszych publikacji medialnych o powołaniu do rad jego fundacji: TiVi Foundation i Solkomtel Foundation kuratora. Co ciekawe, ton pisma jest daleki od tonu osoby przegranej.

Reklama

Miliarder poinformował m.in., że rady fundacji z kuratorem w składzie zdecydowały niedawno o wypłaceniu mu dywidendy oraz nadal uznają go za rzeczywistego beneficjenta.

Solorz: nie chcę działać na szkodę dzieci, więc głównie milczę. Teraz nie mogę

Założyciel Polsatu zareagował na dzisiejsze spadki notowań akcji Cyfrowego Polsatu.

- W sporze jaki wywołały moje dzieci staram się nie zabierać głosu publicznie, tak aby nie działać czy to na szkodę swoich dzieci, czy to na szkodę firm, które zbudowałem i którymi kieruję od ponad 30 lat. Nie mogę jednak zostawić bez komentarza dzisiejszych publikacji wywołanych przez moje dzieci i ich prawników, gdyż wpływa to na stabilność i spokój działania kilkunastu tysięcy pracowników firm wchodzących w skład Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK. Wpływa to również na akcjonariuszy i wycenę spółek na giełdzie, która została dzisiaj zachwiana w wyniku nieodpowiedzialnych działań moich dzieci i części dziennikarzy, którzy być może mimowolnie stali się ich narzędziem - czytamy w oświadczeniu Zygmunta Solorza.