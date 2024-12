"W rezultacie dokonanych czynności doszło do zmiany pozwanego ze spółki na spółkę GOG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wchodzącą w skład grupy kapitałowej CD Projekt. Roszczenia zgłoszone wobec CD Projekt S.A. zostały w całości wycofane (voluntary dismissal without prejudice) i spółka nie jest już stroną postępowania. W wyniku analizy przeprowadzonej we współpracy z kancelarią prawną, zarząd spółki ocenił, że stopień istotności sprawy nie uzasadnia obecnie dalszego informowania o jej statusie w formie raportów bieżących" - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej Technologie Cywilny pozew zbiorowy przeciwko CD Projekt złożony w sądzie w USA Jeden użytkownik i potencjalni inni użytkownicy platformy cyfrowej dystrybucji gier komputerowych GOG. com złożyli cywilny pozew zbiorowy przeciwko CD Projekt - poinformowała polska spółka w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077". Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu WIG20.