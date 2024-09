Prezes Cloud Technologies: Będą kolejne przejęcia, trwają rozmowy

Dla części obserwatorów rynku ta decyzja Oracle była niespotykana ze względu na czas. Pod koniec II kwartału ogłosili, że z końcem września zupełnie zamykają tę część biznesu. To impuls dla całego rynku, bo zwalnia się duża część rynku reklamowego. W niektórych kanałach odpowiadali za 10–20 proc. podaży danych. Możemy o ten rynek walczyć i go przejąć. Timing jest o tyle niefortunny, bo w IV kwartale mamy największe budżety, a kampanie są planowane dużo wcześniej. Teraz trzeba je planować od nowa, więc spodziewamy się dużej zmienności. Musimy przekonfigurować kanały, gdzie będziemy wysyłać dane.

Czwarty kwartał może być zmienny, a czy w 2025 r. wszystko się ułoży? Możecie też coś zyskać po decyzji Oracle?

Na to wskazywałby normalny cykl planowania budżetów. Wraz z początkiem roku następuje zupełnie nowe rozdanie kart. Chcemy się przygotować na ten moment, żeby przejąć udział w rynku. Oracle zwalnia rynek, gdzie rozpychamy się łokciami. Oczywiście nie tylko my mamy nadzieję na przejęcie tej części rynku, ale to olbrzymia szansa.

Google nie wycofuje się z plików cookies. Co to dla was oznacza?

To są decyzje, które nie mają nic wspólnego z ochroną prywatności. To decyzje podmiotu, który zachowuje się jak monopolista i dąży do ochrony swojej pozycji rynkowej. Decyzja o wycofaniu plików 3rd party cookies została po raz kolejny odroczona w czasie. Dla nas jest ona zupełnie neutralna. Ekosystem reklamy internetowej pracuje nad tym, aby nie używać tych plików cookies. Nie zawsze się to udaje. Jednak większość naszych przychodów bazuje na rozwiązaniach nowej generacji. Jako dostawca technologii liczymy, że kwestia plików cookies wyjaśni się prędzej czy później, bo te pliki nigdy nie były dedykowane do optymalizacji reklamy internetowej. Do tego wskazane jest opracowanie nowych technologii, ale potrzebna jest wola wielu podmiotów.

Jesteście w połowie realizacji strategii, jeśli chodzi o jej zakres czasowy – obejmuje lata 2023–2025. Mowa w niej o przejęciach. To z lipca z pewnością nie było ostatnim. Trwa przygotowanie kolejnych transakcji?