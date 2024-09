Aukcja 5G 2.0 o krok bliżej. Co się może wydarzyć?

Orange: nie traćmy czasu

Spytaliśmy pozostałych graczy, dlaczego udziału w konsultacjach nie wzięli i co są sądzą o planie UKE.

– Rynek oczekiwał rozpoczęcia aukcji na pasmo 700 MHz już pół roku temu. Jesteśmy zaskoczeni, że dystrybucja dobra rzadkiego, jakim są częstotliwości, przebiega dużo wolniej, niż można się było tego spodziewać. Nie możemy tracić już więcej czasu, bo częstotliwość 700 MHz jest ważna nie tylko dla klientów i biznesu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa państwa – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska.

– Orange Polska jest oczywiście zainteresowany wzięciem udziału w aukcji, ale ostateczną decyzję uzależniamy od warunków, na jakich się odbędzie – dodaje.

- Plan zagospodarowania omawianych częstotliwości nie wzbudza kontrowersji, jest zgodny z aktualnymi regulacjami Komisji Europejskiej i CEPT, więc nie widzieliśmy potrzeby jego komentowania. Z planu tego wynika też wprost, że nie całe pasmo będzie przeznaczone dla operatorów prywatnych – odpowiedział nam Arkadiusz Majewski z biura prasowego Polkomtelu (Plus). Co do udziału Polkomtela w aukcji mówi, że firma najpierw przeanalizuje jej warunki.

P4 (Play) wstrzymał się od głosu.

Według naszych informacji ogłoszenie aukcji wstrzymuje teraz jeszcze decyzja rządu, a precyzyjnie mówiąc – kolegium ds. cyberbezpieczeństwa, które tworzą najważniejsze osoby w państwie. UKE wystąpił do kolegium z propozycją dodatkowych warunków, które powinni spełnić uczestnicy aukcji, i czeka na decyzję.