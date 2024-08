Telekomy znowu kuszą inwestorów wizją bezpiecznej przystani

– Utrzymujemy nasze dość chłodne podejście średnioterminowe do WIG. Oceniamy, że pewien etap hossy na warszawskim parkiecie już jest za nami – mówi Maciej Bobrowski, analityk Domu Maklerskiego BDM. – Obszar telekomunikacji reprezentowany przez Cyfrowy Polsat czy Orange Polska w II połowie bieżącego roku to według nas dobra ekspozycja na zdecydowanie bardziej wymagającym szerokim rynku akcji – uważa specjalista z BDM.

– W drugim półroczu spodziewam się po obu telekomunikacyjnych grupach poprawy wyniku EBITDA. W przypadku Orange Polska będzie to efekt rosnących przychodów (dzięki rosnącemu ARPU i bazie klientów) oraz malejących kosztów zatrudnienia, które telekom regularnie ogranicza. W przypadku Cyfrowego Polsatu również ważny jest widoczny wzrost ARPU, a także powolne wygaszanie trendu spadkowego bazy klientów. Grupa wydaje się również odsuwać w czasie inwestycje w sieć 5G w paśmie C, co automatycznie wpływa na poziom kosztów operacyjnych. Głównym motorem poprawy wyniku Grupy będzie oczywiście segment odnawialny, gdzie przez wiele kwartałów powinniśmy mieć do czynienia ze skokowym przyrostem EBITDA – mówi Paweł Puchalski.

Dywidendowe nadzieje

– Orange Polska wspomina o toczących się pracach nad nową strategią. Spodziewam się, że będzie to strategia kontynuacji. Jednocześnie oczekuję, że w przyszłym roku dywidenda na akcję tej spółki urośnie do co najmniej 60 gr – dodaje Puchalski.

Natomiast o planach wznowienia polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu niewiele słychać. Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna za finanse spółki, mówi, że informację firma przekaże raportem bieżącym. Piotr Raciborski, analityk Wood & Company, uważa, że na wypłatę trzeba zaczekać do 2026 r.