Jak złoto zareaguje na wybory?

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta od października zeszłego roku. W tym roku doszło do zaostrzenia sytuacji, a Izrael zdecydował się na otwarcie kolejnych frontów, czego wynikiem były dwa ataki rakietowe ze strony Iranu. To doprowadziło do wzrostu niepewności i wzrostu cen złota. Chociaż napięcia geopolityczne zwykle mają ograniczony wpływ czasowy na różne aktywa, to w przypadku złota wpływ ten jest nieustanny. Za sprawą obniżek stóp procentowych oraz niepewności na rynkach, inwestorzy ponownie zaczęli kupować fundusze ETF na złoto, czego wynikiem jest pierwszy wzrost popytu z tej strony od 2022 roku.

Popyt na złoto odbił w III kwartale. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Czy wybory prezydenckie w USA mają znaczenie?

Na pierwszy rzut oka, analizując historię ostatnich 40 lat, trudno doszukać się związku pomiędzy wyborami oraz zmianami cen złota. Oczywiście wybór prezydenta będzie miał duży wpływ na sytuację geopolityczną oraz makroekonomiczną USA. To z kolei może prowadzić do sporych zawirowań na dolarze czy innych aktywach. Patrząc na poprzednie dwa wybory: Trumpa w 2016 oraz Bidena w 2020 - złoto traciło ok. 1 miesiąc po wyborach, co mogło być związane z realizacją ryzyka oraz realizacją zysków przez inwestorów. Obecnie bez względu na to, kto może zostać prezydentem, sytuacja może wyglądać podobnie. Złoto zyskuje nieprzerwanie od końca lipca, dlatego wybory mogą być potencjalnie pretekstem do wyjścia inwestorów z długich pozycji. Patrząc na kontrakty terminowe, można zauważyć nadmierne wykupienie, bazując na różnych momentach w historii.

Złoto traciło po wyborach w 2016 i 2020 roku, co mogło być związane z realizacją zysków przez inwestorów. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB