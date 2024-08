Cenę złota obserwowaną na rynkach podaje się w uncjach trojańskich, tymczasem sztabka złota to 400 takich uncji, co daje 12,5 kg. Te 12,5 kg złota w jednej sztabce po raz pierwszy w historii jest warte 1 mln dol. Cena złota tylko od początku roku wzrosła o ponad 17 proc., bijąc stopą zwrotu czołowe indeksy giełdowe jak S&P 500 czy Nasdaq 100. Duża prawdopodobnie w tym zasługa banków centralnych, które złoto wciąż kupowały w ostatnich kwartałach, ale także inwestorów indywidualnych w postaci „family offices”, które miały nabywać złoto w obawie przed pogorszeniem się sytuacji fiskalnej USA po wyborach prezydenckich. Dodatkowo możemy obserwować wzrost podaży pieniądza w Chinach, co miało także skłonić tamtejszych inwestorów do zakupu złota, ponieważ tylko to im zostało, po załamaniu się rynku nieruchomości oraz rynku akcji, przy obligacjach płacących coraz niższe odsetki.

Złoto zdaje się także korzystać na przecenie USD ze względu na duże oczekiwania na cięcia stóp przez Fed oraz na spadku rentowności obligacji USA, co ma miejsce z tego samego powodu. Napięcia geopolityczne czy różne historie z początku sierpnia dotyczące rzekomej „recesji” w USA również mogą pomagać notowaniom kruszcu. W najbliższej przyszłości cena złota może podlegać wahaniom przez wypowiedzi szefa Fed w Jackson Hole oraz przez decyzję w sprawie stóp FOMC i projekcje makroekonomiczne publikowane 18 września.