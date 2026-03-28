Zmiana VAT na paliwa, ale Bruksela wyrozumiała

Mimo że formalnie zmiana stawki podatku VAT wymaga zgody KE, z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Bruksela nie będzie krytykować i upominać Polski w tej sprawie. – Komisja Europejska nie będzie ingerować w polskie przepisy. Nie ma tu zagrożenia dla rynku wewnętrznego, a kryzys energetyczny jest poważny. Szefowa KE Ursula von der Leyen już w liście na ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej apelowała o obniżenie opodatkowania nośników energii, a zmiany podatkowe są jednym z proponowanych narzędzi – słyszymy ze źródeł zbliżonych do KE.

Mniejszy VAT, akcyza i cena maksymalna paliw

W uzasadnieniu do pierwszej przyjętej ustawy o podatku akcyzowym wskazano, że nowe przepisy mają wprowadzić podstawę prawną do obniżenia stawek akcyzy w drodze rozporządzenia, aby minister finansów mógł szybko reagować na pilną potrzebę obniżki akcyzy, z uwagi na obecną sytuację na rynkach paliw, związaną z wojną na Bliskim Wschodzie i wynikłe z tego skutki w postaci wzrostu cen paliw objętych akcyzą.

Zgodnie z ustawą, minister finansów będzie mógł obniżyć akcyzę na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, (...) uwzględniając sytuację gospodarczą państwa.

Zdaniem rządu, obniżenie akcyzy na paliwa ma przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportowym, logistycznym oraz rolnictwa.

W czwartek premier Donald Tusk zapowiedział redukcję akcyzy do minimum unijnego – o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na oleju napędowym. Wskazywał, że nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać jeszcze przed Wielkim Piątkiem, przypadającym w tym roku 3 kwietnia.