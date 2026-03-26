Przez większą część czwartkowej sesji kurs akcji Orlenu mieścił się w przedziale 133-133,9 zł. Były to jedne z najwyższych historycznych wycen walorów spółki. Po godz. 14:00 nastąpiło jednak tąpnięcie. Ogromna podaż spowodowała spadek ceny nawet do 124,66 zł, czyli o 6,7 proc.

Bezpośrednim powodem wyprzedaży akcji Orlenu były zapowiedzi premiera Donalda Tuska o przygotowywanym przez rząd wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków (windfall tax) koncernów paliwowych. Co ciekawe, jeszcze kilka godzin wcześniej minister finansów Andrzej Domański powiedział w Trójce Polskiego Radia, że rząd nie wyklucza wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, ale jednocześnie zastrzegł, że obecnie nad tym rozwiązaniem nie są prowadzone żadne prace.

Rząd zapowiedział obniżkę podatków na paliwa płynne

Zdecydowanie więcej uwagi niż nowemu podatkowi premier poświęcił jednak wprowadzeniu w życie tzw. pakietu CPN (cena paliwa niżej). Na jego mocy podatek VAT ma być obniżony do 8 proc., a akcyza do unijnego minimum, czyli o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy. Na stacjach ma być też wprowadzona maksymalna cena detaliczna paliw ustalana codziennie przez ministra energii. W efekcie kierowcy powinni płacić o około 1,2 zł mniej niż dziś na każdym litrze nabywanych paliw. Szczegóły premier zapowiedział podać w czwartek o godz. 18 podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu, czyli już po zamknięciu tego numeru „Parkietu”.

Z ostatnich danych e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena litra benzyny Pb95 sięga obecnie 7,14 zł, oleju napędowego wynosi 8,69 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,64 zł. W ciągu zaledwie tygodnia podrożały odpowiednio o 5,2 proc., 12 proc. oraz 9,6 proc. W porównaniu ze średnimi cenami sprzed wybuchu wojny z Iranem wzrosły o 24,4 proc., 45,1 proc. oraz 31,4 proc. Tym samym obecne ceny diesla na polskich stacjach są rekordowe. Z kolei benzyna Pb95 jest obecnie najdroższa od sierpnia 2022 r., a autogaz od maja 2022 r. Warto też zauważyć, że obecnie wszystkie daniny zawarte w cenie detalicznej paliw płynnych (VAT plus opłaty: akcyzowa, paliwowa i emisyjna) stanowią 44,3 proc. ceny benzyny Pb95, 38,2 proc. oleju napędowego oraz 32,1 proc. autogazu.