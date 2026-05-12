Grupa kapitałowa Energa, poprzez akt wmurowania kamienia węgielnego, oficjalnie rozpoczęła w Gdańsku budowę elektrowni gazowo–parowej (CCGT). Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy zawartej 15 września 2025 r. pomiędzy CCGT Gdańsk, firmą zależną od Energi, a konsorcjum trzech podmiotów (generalny wykonawca), w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal, Siemens Energy Global oraz Siemens Energy. Kontrakt dotyczący zaprojektowania i budowy nowej instalacji o mocy 561 MWe netto ma być zrealizowany za szacunkową kwotę około 3 mld zł.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Energetyka Gazowa Ostrołęka Energi najpóźniej na początku 2027 roku Energa zawarła ważne porozumienie z wykonawcą bloku gazowego w Ostrołęce, dzięki czemu ustalono ostateczny termin zakończenia inwestycji oraz sposó...

W 2029 r. Energa chce oddać do eksploatacji nową elektrownię w Gdańsku

Plac budowy nowej elektrowni został przekazany głównemu wykonawcy 28 listopada 2025 r. Obecnie trwają na nim prace ziemne. Ponadto doprowadzono podstawowe przyłącza mediów, realizowane są drogi wewnętrzne, odbywają się prace konstrukcyjne oraz rozpoczęła się realizacja infrastruktury pomocniczej.

Pierwsze prace fundamentowe zaplanowano na II połowę tego roku. Z kolei dostawa kluczowych urządzeń (turbiny i generatory produkcji Siemens Energy) ma nastąpić w 2027 r. Oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest w 2029 r.

Polimex Mostostal, będący liderem konsorcjum budującego elektrownię gazowo–parową w Gdańsku, zapowiada, że około 80 proc. swoich wydatków związanych z projektem chce wydać na polskim rynku. Zamierza współpracować z około 150 krajowymi podwykonawcami i dostawcami.

Wraz z kontraktem budowlanym zawarta została długoterminowa umowa o świadczenie usług serwisowych nowej elektrowni, na maksymalnie 20 lat od daty przekazania jej do eksploatacji. Jej stronami są CCGT Gdańsk i Siemens Energy.

W kontekście tej inwestycji warto też przypomnieć, że w lipcu 2025 r. CCGT Gdańsk zawarła z operatorem sieci przesyłowych 17–letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 525,224 MW. Pierwszym rokiem dostaw ma być 2029 r. Łączne przewidywane przychody firmy z tytułu tego kontraktu w okresie jego obowiązywania mogą wynieść co najmniej 4,8 mld zł.

Grupa Energa wybuduje cztery elektrownie gazowo–parowe

Inwestycja w elektrownię gazowo–parową w Gdańsku jest jedną z czterech inwestycji realizowanych obecnie przez grupę Energa w tego typu obiekty. Dwie kolejne powstają w Grudziądzu, a jedna w Ostrołęce.

Najbardziej zaawansowane są prace przy instalacjach w Ostrołęce oraz projekcie określanym jako Grudziądz I. W obu przypadkach zaawansowanie prac sięga około 90 proc. Elektrownia w Ostrołęce o mocy 745 MWe ma kosztować 2,85 mld zł (szacunkowa kwota wynagrodzenia generalnego wykonawcy). Z kolei Grudziądz I to 560 MWe i wydatek około 2 mld zł.

Na etapie rozpoczęcia budowy jest Grudziądz II o mocy 560 MWe. W tym przypadku szacunkowa kwota wynagrodzenia generalnego wykonawcy sięga 3,1 mld zł.

Tym samym w najbliższych latach grupa Energa chce posiadać łącznie ponad 2,4 GW mocy w energetycznych blokach gazowo–parowych. Dzięki nim będzie w stanie zasilić energią elektryczną średnio prawie 5,5 mln gospodarstw domowych rocznie.