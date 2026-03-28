W podpisanych przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawach paliwowych, mających na celu obniżenie przede wszystkim VAT-u i akcyzy, i wprowadzono także mechanizm cen maksymalnych, który będzie wpływał na kluczowych graczy na polskim rynku. Grupa Orlen, największy w Polsce koncern na rynku hurtowym i detalicznym paliw, zapowiada dostosowanie się do nowych regulacji. Dotychczasowe obniżki marż w detalu oraz promocje na stacjach spółki mają zostać utrzymane niezależnie od wejścia w życie rządowego pakietu paliwowego.

Rządowy pakiet zakłada obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., redukcję akcyzy na benzynę o 29 groszy i na olej napędowy o 28 groszy, wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw, ustalanej każdego dnia przez ministra energii, a finalnie spadek cen detalicznych o około 1,20 zł na litrze jeszcze przed świętami.

Mechanizm ceny maksymalnej paliw – jak to działa?

W nowelizacji ustawy o zapasach ropy zaproponowano rozwiązanie wprowadzające formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej, którą wyjątkowo rząd chce wprowadzić. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustala się jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm sześc., ustalonej na podstawie cen tych paliw stosowanych w poprzednim dniu roboczym przez 5 producentów lub handlowców mających największy udział tych paliw na rynku krajowym, powiększonej o podatek akcyzowy oraz opłatę paliwową, oraz kwoty tytułem pokrycia kosztów sprzedaży w wysokości 0,30 zł za 1 litr, powiększonej o podatek od towarów i usług. Ogłoszenie ceny maksymalnej będzie się odbywało za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu będzie obowiązywała następnego dnia po jego ogłoszeniu, z tym, że cena ogłoszona w dniu roboczym poprzedzającym sobotę, niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy jest stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach. – Ustalenie maksymalnej ceny detalicznej pomoże w eliminacji ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk polegających na zwiększeniu marży dzięki niższemu podatkowi VAT w cenie sprzedawanego paliwa – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).