Paliwa płynne na krajowych stacjach znowu mocno podrożały. Z najnowszych danych opublikowanych przez e-petrol.pl wynika, że średnia tygodniowa cena litra oleju napędowego wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł. Tym samym pierwsze z tych paliw jest najdroższe od listopada 2022 r., drugie od kwietnia 2023 r., a trzecie od lipca 2022 r.
Bieżący i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu wyraźnie spadły – wynika z najnowszych danych GUS. Mocno wzrosły zaś oczekiwania inf...
O cenach detalicznych w dużym stopniu decyduje sytuacja w hurcie. Obecnie największy koncern paliwowy w Polsce za 1 m sześc. oleju napędowego Ekodiesel liczy sobie w hurcie 6565 zł, a za benzynę bezołowiową Eurosuper 95 już 5548 zł. W ciągu tygodnia pierwszy z tych produktów podrożał o prawie 6 proc., a drugi o ponad 7 proc. To prawdopodobnie będzie miało przełożenie na rynek detaliczny. Kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny na stacjach reagują z pewnym opóźnieniem na zmiany w hurcie.
Dodatkowo – przynajmniej na razie – nie ma co liczyć na działania rządu, które doprowadziłyby do powstrzymania obecnej drożyzny. minister klimatu i środowiska Miłosz Motyka stwierdził, że decyzje w sprawie ewentualnej obniżki podatków na paliwa mogą zapaść za kilkanaście dni, ale pod warunkiem utrzymania się cen ropy powyżej 120-130 dol. za baryłkę.
Dziś kurs surowca gatunku Brent oscylował w granicach 100-108 dol.. Z kolei różnego rodzaju daniny (podatek VAT oraz opłaty: akcyzowa, paliwowa i emisyjna) zawarte w cenie oleju napędowego sięgają 39,8 proc., w benzynie Pb95 wynoszą 45,5 proc., a w autogazie 33,5 proc. W tym kontekście warto zauważyć, że im droższe paliwa, tym proporcjonalnie więcej pieniędzy trafia do państwowej kasy.
Do wyborów midterms zostało jeszcze osiem miesięcy, w związku z tym myślę, że Trump wytrzyma w Iranie jeszcze miesiąc, o ile Wall Street wytrzyma –...
Mimo że ceny paliw w Polsce są wyjątkowo wysokie, to w porównaniu z większością innych krajów europejskich prezentują się korzystnie. Szczególnie widoczne jest to w przypadku benzyny Pb95, która (spośród 29 krajów branych pod uwagę przez portal e-petrol.pl) najtańsza jest w Turcji, gdyż kosztuje tam tylko 4,96 zł. Stosunkowo mało płaci się też za nią w Bułgarii (5,74 zł), Słowenii (6,27 zł), Chorwacji (6,41 zł), Słowacji (6,44 zł) i Czechach (6,68 zł). Z kolei wyjątkowo drogo jest w Holandii (10,32 zł), Danii (9,29 zł) i Norwegii (8,87 zł). Więcej za litr benzyny niż w Polsce muszą też płacić kierowcy w Niemczech (8,76 zł) i na Litwie (6,88 zł).
Na tle innych krajów zdecydowanie mniej korzystnie wyglądają u nas ceny oleju napędowego. Paliwo to jest tańsze niż w Polsce w co najmniej 10 państwach, w tym na Słowacji (6,43 zł) i w Czechach (7,34 zł). Najmniej kosztuje w Turcji, gdyż 5,46 zł. Na drugim biegunie znowu są Holandia (10,14 zł), Dania (9,92 zł) i Norwegia (9,61 zł).
