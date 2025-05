W Polsce dużo surowców krytycznych raczej szybko nie przybędzie

PIG-PIB od przyszłego roku chce uruchomić szeroko zakrojone badania, obejmujące realizację prac przewidzianych w krajowym programie poszukiwań. Mają potrwać osiem lat. Obejmą praktycznie wszystkie surowce krytyczne i cały łańcuch badawczy – od kartografii, poprzez geochemię, geofizykę i wiercenia.

Dziś kluczowe znaczenie odgrywa węgiel koksowy i miedź. – Niektóre kopaliny do produkcji surowców krytycznych nie są już wydobywane, choć istnieją ich udokumentowane zasoby (np. baryt czy fluoryt na Dolnym Śląsku), inne nigdy nie były eksploatowane, choć wiemy, że występują, np. złoża Fe-Ti-V (żelazo–tytan–wanad – red.) na Suwalszczyźnie. Część surowców krytycznych jest odzyskiwana w procesie produkcyjnym (przeróbczym) kopaliny pozyskanej ze złóż polimetalicznych (np. platynowce czy nikiel w KGHM), a część surowców (pierwiastków metalicznych) w ogóle nie tworzy samodzielnych złóż i tylko tą drogą mogą być pozyskiwane – twierdzi Mazurek.

Pytany, czy widzi szanse, aby w najbliższych latach doszło w Polsce do odkrycia jakichś nowych złóż, odpowiada, że skala odkryć zazwyczaj jest pochodną środków finansowych zaangażowanych w dane przedsięwzięcie. Jeśli zatem PIG-PIB otrzyma pieniądze, o jakie wnioskował w ramach krajowego planu poszukiwań, to jest duża szansa na odkrycie nowych złóż kopalin do produkcji surowców krytycznych. Trudno jednak oczekiwać, aby były one tak duże jak te obecnie eksploatowane przez KGHM czy Bogdankę, gdyż Polska jest dziś zbyt dobrze rozpoznanym krajem w zakresie budowy geologicznej. Dużo mniejszych złóż ciągle może jednak czekać na odkrycie. Zupełnie inną sprawą jest ich późniejsza eksploatacja.

Od ubiegłego roku PIG-PIB prowadzi badania ankietowe wśród przedsiębiorców górniczych na temat barier, które psują klimat inwestycyjny w sektorze mineralnym. – Wyniki są (dla nas przynajmniej) oczywistym potwierdzeniem tego, co jest powszechną bolączką polskiego biznesu – dominują bariery administracyjne związane z przewlekłością procedur inwestycyjnych, nadmiar przepisów, ograniczanie dostępu do złóż, uwarunkowania ochrony środowiska. Mało kto narzeka na problem kredytowy, nierzetelność dostawców, wiarygodność klientów – zauważa Mazurek.

Jego zdaniem największy (w dobrym tego słowa znaczeniu) ferment wprowadzają tzw. junior companies, gdzie geolodzy z doświadczeniem poszukują w swoich małych firmach nowych złóż po to, by zainteresować nimi duże firmy górnicze i/lub instytucje finansowe. W Polsce takiego rynku jednak w ogóle nie ma. Tymczasem dopóki go nie będzie, to zarządy dużych spółek będą bardziej zainteresowane horyzontem kadencji zarządu niż poszukiwaniem atrakcyjnego złoża. – I powstaje problem niewielkiej liczby zainteresowanych i wielu barier inwestycyjnych. To nie wróży dobrze osiągnięciu celów KE o renesansie górnictwa w Europie, nawet dla surowców krytycznych – podsumowuje Mazurek.