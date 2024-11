Zarząd JSW prowadzi rozmowy o kosztach pracowniczych

Plan naprawczy JSW JSW

Plan naprawczy JSW bez cięć socjalnych JSW decyzją władz korporacyjnych wprowadza tzw. Plan Strategicznej Transformacji. To w rzeczywistości plan oszczędnościowy spółki. Wdrożenie zmian przyniesie Jastrzębskiej Spółce Węglowej szacowane 8,5 mld złotych pozytywnych skutków finansowych w latach 2025-2027. Cięć socjalnych ma nie być.

Brak kwestii pracowniczych w planie naprawczym spółki

Prezes Ryszard Janta, pytany, dlaczego plan restrukturyzacji nie uwzględnia kwestii pracowniczych, odpowiedział, że priorytetem planu jest wzrost poziomu wydobycia, wzrost efektywności. - Faktem jest, że zarząd widzi potrzebę uporządkowania zasad wynagradzania. W spółce, a nawet w jednym zakładzie w kopalni funkcjonuje więcej niż jeden rodzaj umów. To obszar, który jest konieczny do uporządkowania i w tym zakresie trwają rozmowy ze stroną społeczną. (...) O wynikach rozmów będziemy informować, ale to nie jest elementem planu transformacji - powiedział.

Gotówkowy koszt wydobycia węgla, kluczowy wskaźnik pokazujący opłacalność wydobycia wzrósł po III kw. 2024 o 13,7 proc. z 708 zł rok za tonę rok wcześniej do 805 zł.

Jak dodał zarząd JSW restrykcyjnie podchodzimy do zatrudnienia, których w spółce JSW de facto nie ma. - Jednocześnie w wyniku naturalnych odejść w ciągu ostatnich miesięcy odeszło ze spółki 202 pracowników. To przekłada się jednoznacznie na obniżenie kosztów pracowniczych – powiedział prezes Janta.