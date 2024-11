Plan naprawy finansów JSW jest niepełny

– Mimo że zarząd o tym nie wspomina, zakładam, że w ramach tych efektywności kryją się ograniczenia przywilejów górniczych. Aby to jednak mogło zostać wprowadzone, to musi być zgodna strony społecznej. Musimy pamiętać także, że jesteśmy przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, dlatego też nie spodziewam się, że zarząd będzie chciał w najbliższym czasie podjąć decyzje dotyczące ograniczenia kosztów po stronie pracowniczej – dodaje analityk.

Podobnego zdania jest Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. Uważa, że plan ten został przedstawiony, aby zdeterminować stronę społeczną do uzyskania zgody na ograniczenie kosztów po stronie pracowniczej. – Potencjał obniżenia kosztów w tym aspekcie sięga kilku miliardów. Jednak na takie kroki nie zgodzą się zapewne związki zawodowe. Spółka więc najpierw wychodzi z planem optymalizacji kosztów, ograniczenia wielkości nakładów inwestycyjnych i wzrostem produkcji. Mam nadzieje, że to pierwszy krok do osiągnięcia jednak mimo wszystko jakiegoś porozumienia ze związkami zawodowymi – mówi Prokopiuk.

Optymistyczny poziom wydobycia

Plan dużo mówi o przyszłości, o latach 2026 i 2027. Dopiero wtedy spółka może generować dodatkową gotówkę. Jak na razie jednak w 2025 r. firma nadal będzie generować ujemne przepływy pieniężne. – I na podstawie przedstawionego planu można je szacować na około 0,8 mld zł nawet przy tych planowanych oszczędnościach. Rynek i inwestorzy oczekują więc planu na tu i teraz, a nie za dwa lata, kiedy może być już za późno – podkreśla Jakub Szkopek.

Zarząd może ponownie wystąpić do rady nadzorczej o umorzenie kolejnej transzy środków z Funduszu Stabilizacyjnego już na początku 2025 r. Dodatkowo zarząd zakłada wzrost wydobycia w 2026 r. do ponad 14 mln ton. – To optymistyczne założenie, biorąc pod uwagę, że tylko w 2023 r. aż trzy razy korygowano prognozę wydobycia ze względu na zdarzenia losowe, warunki geologiczne – przypomina analityk.

Wcześniej czy później rozmowy dotyczące wynagrodzeń i dodatków będą musiały się pojawić. – Strona związkowa – moim zdaniem – będzie czekać na jakiekolwiek rozmowy na ten temat, aż firma nie wyda na dosypywanie do bieżącej działalności całych środków z Funduszu Stabilizacyjnego. Tych środków może zacząć brakować już pod koniec przyszłego roku. Trzeba pamiętać, że kiedy JSW była w podobnej sytuacji w 2015 r., wówczas mogła ratować się sprzedażą mniej istotnych aktywów energetycznych i koksowni Victoria. Teraz takiego pola manewru w spółce już nie ma – mówi Jakub Szkopek.

Bez rozmów o wynagrodzeniach sam plan nie pomoże i jest on rozczarowujący. Wystarczy spojrzeć, jak ambitne są założenia dotyczące wzrostu wydobycia. Aż 4,2 mld zł dodatkowych przepływ pieniężnych ma być efektem właśnie wzrostu produkcji węgla. To prognozy, a te w spółce w ostatnich latach na ogół z powodu zdarzeń losowych były często korygowane. – Sam plan to za mało, ale nie należy wykluczać, że to wstęp do rozmowy ze związkami zawodowymi – mówi Prokopiuk.