Prezydent Joe Biden podbił ceny ropy naftowej

Wszystko to może nastąpić dokładnie w momencie, gdy światowi bankierzy centralni ogłoszą ciche zwycięstwo nad trzyletnim szokiem inflacyjnym wywołanym pandemią i wojną na Ukrainie.

Może to pomóc wyjaśnić, dlaczego przywódcy G7 próbują złagodzić oczekiwaną reakcję Izraela na atak Iranu.

Iran jednym z głównych graczy na rynku ropy? Niekoniecznie

Analitycy ds. energetyki wątpią, czy rynki ropy naftowej nie popadają w przesadę w związku z ryzykiem pogłębienia się konfliktu na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opad może zakłócić przepływ ropy z kluczowego regionu eksportu. Iran, będący członkiem OPEC, jest głównym graczem na światowym rynku ropy. Szacuje się, że jeśli Izrael zaatakuje irańskie instalacje naftowe, może być zagrożone aż 4 proc. światowych dostaw. Iran jest siódmym co do wielkości producentem ropy na świecie, eksportującym około połowę swojej produkcji za granicę, głównie do Chin.

Są i zdania przeciwne: Iran eksportuje szacunkowo 1,5 miliona baryłek dziennie, ale nie należy do głównych graczy ze względu na wpływ amerykańskich sankcji, więc wszelkie zakłócenia w dostawach będą minimalne.

Jednak Goldman Sachs twierdzi, że utrzymujący się spadek irańskiego wydobycia może spowodować wzrost cen ropy o 20 dolarów za baryłkę, natomiast szwedzki bank SEB ostrzegł, że w skrajnym scenariuszu kontrakty terminowe na ropę naftową mogą wzrosnąć do ponad 200 dolarów za baryłkę.

Zdaniem niektórych analityków powodem, dla którego ceny ropy nie wzrosły jeszcze, są krótke pozycje na rynku ropy. Odnosi się to do strategii handlowej, w której inwestor ma nadzieję osiągnąć zysk, jeśli wartość rynkowa składnika aktywów spadnie.